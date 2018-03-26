Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / ГИБДД проводит в Гусевском городском округе мероприятие «Внимание – дети!»
Информационный сайт города Гусева

ГИБДД проводит в Гусевском городском округе мероприятие «Внимание – дети!»

26 марта 2018, 15:34
ГИБДД проводит в Гусевском городском округе мероприятие «Внимание – дети!»
В период с 21 марта по 03 апреля 2018 года на территории обслуживания отделением ГИБДД МО МВД России «Гусевский» проходит целевое профилактическое мероприятие «Внимание — дети!».

С целью предотвращения ДТП с несовершеннолетними сотрудники ГИБДД на постоянной основе проводят профилактические мероприятия. В преддверии и во время школьных каникул дорожные полицейские посетят образовательные учреждения с лекциями «Безопасные каникулы», «Безопасный маршрут дом-школа-дом» и «Велокурсы».

Несмотря на то, что обеспечение безопасности юных участников движения является одной из приоритетных задач Госавтоинспекции, важную роль в её выполнении играют родители. Чтобы уберечь ребёнка от беды, мамам и папам необходимо уделять особое внимание обучению его Правилам дорожного движения и постоянно контролировать их досуг.

Юным пешеходам следует разъяснять меры безопасного поведения на дороге и правила применения световозвращающих элементов, которые позволят им стать заметными для водителей в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости.

С наступлением весеннего периода на улице всё чаще появляются любители двухколёсных транспортных средств. Поэтому юный велосипедист должен знать, что пересекать проезжую часть можно только в качестве пешехода — спешившись и перемещая велосипед рядом с собой. Большое значение для безопасности имеет экипировка, которая включает в себя специальную одежду ярких цветов и со световозвращающими элементами. Родителям также следует обратить внимание на техническую исправность велосипеда и его оснащение «светлячками». В условиях неблагоприятных погодных условий рекомендуется воздержаться от поездок на велосипедах.

Отправляясь с ребёнком в дорогу на автомобиле, необходимо позаботиться о детском удерживающем устройстве, соответствующем весу и росту юного пассажира.

Водителям важно быть особенно внимательными к юным участникам дорожного движения и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и остановками общественного транспорта.

М. П. Шафер, начальник ОГИБДД МО МВД России «Гусевский»
ГИБДД полиция пешеходы
183 просмотра
0
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
Сотрудники Госавтоинспекции призвали родителей стать примером для юных участников дорожного движения
Сотрудники Госавтоинспекции призвали родителей стать примером для юных участников дорожного движения
Инспекторы ГИБДД провели мероприятие «Помогать и оберегать» в комплексном социальном центре
Инспекторы ГИБДД провели мероприятие «Помогать и оберегать» в комплексном социальном центре
В Гусеве инспекторы ГИБДД призвали родителей обеспечить безопасность детей в период школьных каникул
В Гусеве инспекторы ГИБДД призвали родителей обеспечить безопасность детей в период школьных каникул
Инспекторы ГИБДД напомнили участникам дорожного движения правила пересечения пешеходных переходов
Инспекторы ГИБДД напомнили участникам дорожного движения правила пересечения пешеходных переходов

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona