/ / / ГИБДД проводит в Гусевском городском округе мероприятие «Внимание – дети!»

26 марта 2018, 15:34

М. П. Шафер, начальник ОГИБДД МО МВД России «Гусевский»

В период с 21 марта по 03 апреля 2018 года на территории обслуживания отделением ГИБДД МО МВД России «Гусевский» проходит целевое профилактическое мероприятие «Внимание — дети!».С целью предотвращения ДТП с несовершеннолетними сотрудники ГИБДД на постоянной основе проводят профилактические мероприятия. В преддверии и во время школьных каникул дорожные полицейские посетят образовательные учреждения с лекциями «Безопасные каникулы», «Безопасный маршрут дом-школа-дом» и «Велокурсы».Несмотря на то, что обеспечение безопасности юных участников движения является одной из приоритетных задач Госавтоинспекции, важную роль в её выполнении играют родители. Чтобы уберечь ребёнка от беды, мамам и папам необходимо уделять особое внимание обучению его Правилам дорожного движения и постоянно контролировать их досуг.Юным пешеходам следует разъяснять меры безопасного поведения на дороге и правила применения световозвращающих элементов, которые позволят им стать заметными для водителей в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости.С наступлением весеннего периода на улице всё чаще появляются любители двухколёсных транспортных средств. Поэтому юный велосипедист должен знать, что пересекать проезжую часть можно только в качестве пешехода — спешившись и перемещая велосипед рядом с собой. Большое значение для безопасности имеет экипировка, которая включает в себя специальную одежду ярких цветов и со световозвращающими элементами. Родителям также следует обратить внимание на техническую исправность велосипеда и его оснащение «светлячками». В условиях неблагоприятных погодных условий рекомендуется воздержаться от поездок на велосипедах.Отправляясь с ребёнком в дорогу на автомобиле, необходимо позаботиться о детском удерживающем устройстве, соответствующем весу и росту юного пассажира.Водителям важно быть особенно внимательными к юным участникам дорожного движения и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и остановками общественного транспорта.