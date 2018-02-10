В Гусеве нашли письмо военнопленному из Франции
10 февраль 2018, 15:23
В Калининградской области во время ремонта обнаружено письмо, адресованное военнопленному из Франции. Оно отправлено из Руана, доставлено в лагерь на территории современной Польши. Получатель – Раймон Лесаж. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».
Письмо, отправленное из Нормандии в Восточную Пруссию зимой 1943 года, сейчас хранится в семье Марины и Евгения Струковых. Текст на французском, почерк аккуратный, женский.
Пожелтевший листок бланк для писем военнопленным. Шталаг 1Б, Хохенштайн. Это близ польского города Ольштынек. Хутор, на котором найдено письмо, находится рядом с посёлком Чистые пруды в Калининградской области. Хозяйка дома живёт далеко за пределами региона. Евгений присматривает за строением и занимается ремонтом многочисленных помещений.
Письмо пролежало под полом 75 лет. Текст написан простым карандашом, поэтому хорошо сохранился.
Евгений Струков, житель Гусева:
— Понятно, что человек, который писал это письмо, ему было горько и обидно, что нет возможности встретиться с любимым человеком, война. Он мог сюда быть направлен на работы.
Евгений связался с посольством России во Франции. Нашим дипломатам удалось разыскать близких бывшего военнопленного Раймона Лесажа. Весной гусевцев приглашают в Париж. Евгений и Марина смогут лично передать письмо дочери французского солдата.
Письмо, отправленное из Нормандии в Восточную Пруссию зимой 1943 года, сейчас хранится в семье Марины и Евгения Струковых. Текст на французском, почерк аккуратный, женский.
Пожелтевший листок бланк для писем военнопленным. Шталаг 1Б, Хохенштайн. Это близ польского города Ольштынек. Хутор, на котором найдено письмо, находится рядом с посёлком Чистые пруды в Калининградской области. Хозяйка дома живёт далеко за пределами региона. Евгений присматривает за строением и занимается ремонтом многочисленных помещений.
Письмо пролежало под полом 75 лет. Текст написан простым карандашом, поэтому хорошо сохранился.
Евгений Струков, житель Гусева:
— Понятно, что человек, который писал это письмо, ему было горько и обидно, что нет возможности встретиться с любимым человеком, война. Он мог сюда быть направлен на работы.
Евгений связался с посольством России во Франции. Нашим дипломатам удалось разыскать близких бывшего военнопленного Раймона Лесажа. Весной гусевцев приглашают в Париж. Евгений и Марина смогут лично передать письмо дочери французского солдата.
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