/ / / Житель Гусева передал дочери адресата письмо военнопленного из Франции

8 марта 2018, 19:25

В современную цифровую эпоху иногда трудно представить, какие эмоции в прошлом вызывало получение писем, тем более, если приходили они во время войны человеку, находящемуся в плену за тысячу километров от родного дома. Именно такое письмо нашёл на чердаке Евгений Вячеславович Струков при ремонте на хуторе в Калининградской области. Весточка из родной Франции была адресована Раймону Лесажу, французскому военнопленному, который оказался в Восточной Пруссии.



Совместными усилиями Администрации Калининградской области, Посольства России во Франции и Национального бюро ветеранов и жертв войн Франции удалось отыскать его дочь, Даниэль Лесаж.



5 марта с. г. Е. А. Струков вместе с семьей приехал в коммуну Ла Мэн Маром рядом с Руаном, где в присутствии сотрудников Посольства России во Франции во главе с советником-посланником А. И. Студенниковым передал ей эту семейную реликвию спустя 75 лет после написания письма.



Копию письма планирует разместить в своей экспозиции музей в Калининградской области.