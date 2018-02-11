В Гусеве разработана программа развития туризма на ближайшие три года
11 февраль 2018, 14:47
В конце января главой администрации Гусевского городского округа утверждена муниципальная программа «Развитие туризма» на 2018-2020 годы. Объём денежных средств на эти цели составляет почти 3 миллиона рублей. Программа реализуется в один этап. Из средств муниципального бюджета в 2018 году будет выделено 376 тыс. рублей, а в 2019-2020 годах по 460 тыс. рублей. На развитие туризма в программе предусмотрены также и внебюджетные источники финансирования. В 2018 году планируется привлечь 450 тыс. рублей, по 600 тыс. рублей в 2019 и 2020 годах. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».Теги: туризм
Территория Гусевского округа является является одной из перспективных мест Калининградской области с точки зрения развития внутреннего и въездного туризма. Гостиничный номерной фонд Гусевского округа составляет 108 номеров с возможностью размещения более 205 туристов. Для решения задач размещения туристов на территории городского округа функционирует 5 гостиниц: гостиничный комплекс «Королевский двор» 75 мест размещения, 41 номер; гостиница «Глория» 16 мест размещения, 8 номеров; гостевой дом «Хуторок» 10 мест размещения, 5 номеров; гостиница «Нанотель» 74 места размещения, 37 номеров. В 2017 году открылась новая гостиница «Империал» на 30 мест размещения, 17 номеров. Все гостиницы прошли обязательную классификацию мест размещения.
В настоящее время на территории округа зарегистрировано более 12 предприятий малого бизнеса, оказывающих услуги в сфере туризма и отдыха. Число занятых в этой сфере жителей, по данным статистики, составляет более 90 человек. Три туристические фирмы оказывают услуги выездного туризма за пределы РФ и на основную территорию РФ.
На территории Гусевского городского округа расположены следующие объекты притяжения для туристов:
Гусевский округ славится культурными традициями: более 20 творческих коллективов выступают на различных площадках города, области и за её пределами. Яркие событийные мероприятия привлекают жителей соседних округов и приграничных государств: День города, День Технополиса, народное гуляние «Широкая масленица», День России, День Победы, День молодёжи, «Музейная ночь», Дни города Голдапа в Гусеве, Дни посёлков, ежегодный военно-исторический фестиваль «Гумбинненское сражение. Август 1914 г.», различные акции и конкурсы благоприятно влияют на развитие событийного туризма в округе.
Реализация муниципальной программы «Развитие туризма» в ближайшие три годы призвана удовлетворить потребности различных категорий российских и иностранных граждан в активном и полноценном отдыхе, пополнить бюджет округа за счёт притока туристов. Ожидается, что количество туристов будет составлять до 70 тысяч человек в год. Для Гусева развитие туристического направления это также и дополнительные рабочие места, и увеличение доли сферы туризма в производстве валового продукта округа до 4 процентов.
Территория Гусевского округа является является одной из перспективных мест Калининградской области с точки зрения развития внутреннего и въездного туризма. Гостиничный номерной фонд Гусевского округа составляет 108 номеров с возможностью размещения более 205 туристов. Для решения задач размещения туристов на территории городского округа функционирует 5 гостиниц: гостиничный комплекс «Королевский двор» 75 мест размещения, 41 номер; гостиница «Глория» 16 мест размещения, 8 номеров; гостевой дом «Хуторок» 10 мест размещения, 5 номеров; гостиница «Нанотель» 74 места размещения, 37 номеров. В 2017 году открылась новая гостиница «Империал» на 30 мест размещения, 17 номеров. Все гостиницы прошли обязательную классификацию мест размещения.
В настоящее время на территории округа зарегистрировано более 12 предприятий малого бизнеса, оказывающих услуги в сфере туризма и отдыха. Число занятых в этой сфере жителей, по данным статистики, составляет более 90 человек. Три туристические фирмы оказывают услуги выездного туризма за пределы РФ и на основную территорию РФ.
На территории Гусевского городского округа расположены следующие объекты притяжения для туристов:
- Гусевский историко-краеведческий музей имени А.М. Иванова;
- исторический архитектурный ансамбль города, памятники, скульптуры;
- военно-мемориальный комплекс истории Первой мировой войны с Храмом Всех Святых;
- мемориальный парк Технополиса GS;
- места сражений и захоронений воинов Первой мировой войны и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;
- фреска Отто Хайхерта в бывшем здании Фридрихшулле (ныне Агропромышленный колледж);
- физкультурно-оздоровительный комплекс имени Е.М. Попова с бассейнами, крытой ледовой ареной на территории Городского парка;
- набережная реки Писса в центре города;
- лесопарк «Грэсовский лес», находящийся в черте города.
Гусевский округ славится культурными традициями: более 20 творческих коллективов выступают на различных площадках города, области и за её пределами. Яркие событийные мероприятия привлекают жителей соседних округов и приграничных государств: День города, День Технополиса, народное гуляние «Широкая масленица», День России, День Победы, День молодёжи, «Музейная ночь», Дни города Голдапа в Гусеве, Дни посёлков, ежегодный военно-исторический фестиваль «Гумбинненское сражение. Август 1914 г.», различные акции и конкурсы благоприятно влияют на развитие событийного туризма в округе.
Реализация муниципальной программы «Развитие туризма» в ближайшие три годы призвана удовлетворить потребности различных категорий российских и иностранных граждан в активном и полноценном отдыхе, пополнить бюджет округа за счёт притока туристов. Ожидается, что количество туристов будет составлять до 70 тысяч человек в год. Для Гусева развитие туристического направления это также и дополнительные рабочие места, и увеличение доли сферы туризма в производстве валового продукта округа до 4 процентов.
0 просмотров