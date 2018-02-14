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Вспомним наших земляков, исполнявших свой долг в Афганистане

14 февраль 2018, 15:37
15 февраля 2018 года 29 годовщина вывода советских войск из республики Афганистан. На видеоролике наши земляки, исполнявшие свой долг в этой стране. Вспомним павших, безвременно ушедших и поклонимся живым!

Отечество наше, ты много страдало,
Ты видело много горя и бед.
Но никогда тебя не покидала
Вера людей и надёжный совет.

Силы державные, подвиги славные-
Всё, что сумели нам предки создать,
Все достижения, все поколения
Мы не должны никогда забывать.

Господи, дай ты всем людям здоровье,
Чтобы исчезло коварство и зло,
Чтоб закреплялось Державы сословье,
И в этой жизни всем повезло.

Щедрее будут пускай урожаи,
Будет уверенность и благодать.
Чтобы нам недруги не угрожали,
Люди старались лучшими стать.

Господи, силы ты дай для народа,
Чтобы Великую Русь воскресить,
Чтоб утвердились труд и свобода,
Войны чтоб все навсегда прекратить.

Дорогие воины — интернационалисты! Спасибо Вам за ваше мужество, доблесть и героизм! Память о вашем подвиге будет всегда жить в песнях, стихах и в душах наших соотечественников. Желаем вам здоровья, бодрости духа, мира и добра! Пусть вас всегда оберегает любовь ваших родных и близких!
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Николай
# 1Николай
Отличная публикация и ролик! Мы должны знать своих героев в лицо! Вечная память воинам, сложившим свои головы на "чужой" земле. Мира и долголетия, живущим среди нас!
Сегодня, 15:48   ЦитироватьОтветить2

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