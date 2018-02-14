Вспомним наших земляков, исполнявших свой долг в Афганистане

14 февраль 2018, 15:37

15 февраля 2018 года 29 годовщина вывода советских войск из республики Афганистан. На видеоролике наши земляки, исполнявшие свой долг в этой стране. Вспомним павших, безвременно ушедших и поклонимся живым!



Отечество наше, ты много страдало,

Ты видело много горя и бед.

Но никогда тебя не покидала

Вера людей и надёжный совет.



Силы державные, подвиги славные-

Всё, что сумели нам предки создать,

Все достижения, все поколения

Мы не должны никогда забывать.



Господи, дай ты всем людям здоровье,

Чтобы исчезло коварство и зло,

Чтоб закреплялось Державы сословье,

И в этой жизни всем повезло.



Щедрее будут пускай урожаи,

Будет уверенность и благодать.

Чтобы нам недруги не угрожали,

Люди старались лучшими стать.



Господи, силы ты дай для народа,

Чтобы Великую Русь воскресить,

Чтоб утвердились труд и свобода,

Войны чтоб все навсегда прекратить.



Дорогие воины — интернационалисты! Спасибо Вам за ваше мужество, доблесть и героизм! Память о вашем подвиге будет всегда жить в песнях, стихах и в душах наших соотечественников. Желаем вам здоровья, бодрости духа, мира и добра! Пусть вас всегда оберегает любовь ваших родных и близких!

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