В Гусеве почтили память тех, кто исполнял свой служебный долг за пределами Отечества
15 февраль 2018, 16:58
15 февраля 1989 года последний солдат из ограниченного контингента советских войск покинул государство Афганистан. Так закончилась 10-летняя война, в которой Советский Союз потерял свыше 15 тысяч своих граждан.Алея Славы митинг
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в эту памятную дату на мемориальном комплексе «Аллея Славы» города Гусева состоялся митинг, посвященный «Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества».
Поблагодарить воинов-интернационалистов и участников локальных конфликтов пришел глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов: «Спасибо вам за ваш ратный подвиг и за активную работу в мирное время. Желаю вам и вашим семьям счастья и благополучия, а всем нам добра и мира».
В митинге также приняли участие глава Гусевского городского округа-председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, участник ВОВ, председатель городского Совета ветеранов войны Сергей Семенихин, председатель Гусевского отделения Всероссийского общества ветеранов «Боевое братство» Виктор Юрилин, председатель местной общественной организация ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Владимир Дацюк, участники боевых действий и жители города.
Все собравшиеся почтили память погибших воинов минутой молчания, после чего состоялась церемония возложения гирлянды и цветов к стелам.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в эту памятную дату на мемориальном комплексе «Аллея Славы» города Гусева состоялся митинг, посвященный «Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества».
Поблагодарить воинов-интернационалистов и участников локальных конфликтов пришел глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов: «Спасибо вам за ваш ратный подвиг и за активную работу в мирное время. Желаю вам и вашим семьям счастья и благополучия, а всем нам добра и мира».
В митинге также приняли участие глава Гусевского городского округа-председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, участник ВОВ, председатель городского Совета ветеранов войны Сергей Семенихин, председатель Гусевского отделения Всероссийского общества ветеранов «Боевое братство» Виктор Юрилин, председатель местной общественной организация ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Владимир Дацюк, участники боевых действий и жители города.
Все собравшиеся почтили память погибших воинов минутой молчания, после чего состоялась церемония возложения гирлянды и цветов к стелам.
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