Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / В Гусеве почтили память тех, кто исполнял свой служебный долг за пределами Отечества

В Гусеве почтили память тех, кто исполнял свой служебный долг за пределами Отечества

15 февраль 2018, 16:58
В Гусеве почтили память тех, кто исполнял свой служебный долг за пределами Отечества
15 февраля 1989 года последний солдат из ограниченного контингента советских войск покинул государство Афганистан. Так закончилась 10-летняя война, в которой Советский Союз потерял свыше 15 тысяч своих граждан.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в эту памятную дату на мемориальном комплексе «Аллея Славы» города Гусева состоялся митинг, посвященный «Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества».

Поблагодарить воинов-интернационалистов и участников локальных конфликтов пришел глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов: «Спасибо вам за ваш ратный подвиг и за активную работу в мирное время. Желаю вам и вашим семьям счастья и благополучия, а всем нам добра и мира».

В митинге также приняли участие глава Гусевского городского округа-председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, участник ВОВ, председатель городского Совета ветеранов войны Сергей Семенихин, председатель Гусевского отделения Всероссийского общества ветеранов «Боевое братство» Виктор Юрилин, председатель местной общественной организация ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Владимир Дацюк, участники боевых действий и жители города.

Все собравшиеся почтили память погибших воинов минутой молчания, после чего состоялась церемония возложения гирлянды и цветов к стелам.
Алея Славы митинг
265 просмотров
1
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
В поселке Михайлово почтили память тех, кто погиб, исполняя свой воинский долг за пределами Родины
В поселке Михайлово почтили память тех, кто погиб, исполняя свой воинский долг за пределами Родины
«Время выбрало их»: В Гусеве почтили память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
«Время выбрало их»: В Гусеве почтили память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
В Гусеве прошел митинг в память 26-летия вывода советских войск из Афганистана
В Гусеве прошел митинг в память 26-летия вывода советских войск из Афганистана
Евгений Михайлов: В Гусеве живут и работают активные и неравнодушные к судьбе родного города люди
Евгений Михайлов: В Гусеве живут и работают активные и неравнодушные к судьбе родного города люди

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona