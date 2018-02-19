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Как Гусевская семья поставила масленичный рекорд по сбору призов

19 февраль 2018, 14:12
Как Гусевская семья поставила масленичный рекорд по сбору призов
Наш Гусев давно славится различными рекордами, которые жители города привносят в копилку достижений. Не исключением стала и прошедшая Масленица, которую гусевцы отпраздновали в минувшие выходные.

Для всех желающих были заготовлены различные соревнования и забавы. И как рассказывает «ГУСЕВ HD», здесь отличился наш юный житель — ученик второго класса средней общеобразовательной школы № 3 Юра Шуваев.

В конкурсе «Блинные бега» в своей возрастной группе он быстрее всех преодолел дистанцию, держа в руке сковороду с блином, за что получил подарочный сертификат на покупку бытовой техники в одном из торговых центров города. А ещё этот скромный восьмилетний мальчик смог залезть на огромный двенадцатиметровый масленичный столб, который не могли одолеть и большинство взрослых участников соревнований. Добравшись до самой вершины он ухватил бирку с номером приза.

К слову сказать, старшая сестра Юры — Алина заняла в тех же «блинных бегах» второе место среди сверстников. Таким образом, в семье Шуваевых за один день появились электрическая духовка, блинная сковорода и подарочный сертификат.

Поздравляем!
масленица
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