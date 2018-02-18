Весело, задорно, с русским размахом прошли сегодня празднования «Широкой Масленицы» в Гусеве. Начались народные гулянья с Масленичного шествия — свита зимы со снеговиками, свита весны с солнечными персонажами и ряжеными куклами, а также скоморохи, клоуны и нарядные гусевцы с веселыми песнями и плясками прошли от Городского дома культуры до Городской площади, зазывая за собой народ.
На главной праздничной сцене звучали народные песни и танцы от творческих коллективов города. Взрослые и дети участвовали в различных старинных забавах, играх, конкурсах и получали приятные призы. По традиции самые смелые и сильные покоряли «Масленичный столб».
Рядом проходила выставка-продажа «Ярмарка Мастеров» с изделиями местных умельцев и работали торговые точки «Сытный Двор», где все желающие могли угоститься вкусной выпечкой, горячим чаем и, конечно же, главным символом этого дня — румяными блинами.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, свои угощения и тематические сувениры представили и сельские подворья, которые посетил глава администрации Евгений Михайлов. Там его встретили со всем радушием: угостили пышными блинами, предложили сделать сувенир своими руками и подарили символичное «солнышко» и домовенка. Глава администрации также посмотрел на изделия гусевских рукодельцев, которые участвовали в конкурсах на «лучшие валенки», «лучшую масленичную куклу» и на самое оригинальное блюдо из блинов. Евгений Михайлов оценил работы и проголосовал за понравившиеся ему изделия.
Кульминацией праздника стал традиционный обряд сжигания чучела. Перед сожжением собравшиеся водили дружные и веселые хороводы. После чего все желающие написали записки со своими заветными желаниями и бросили их в огонь. И, кажется, гусевцам удалось призвать сегодня в город весну, потому что погода в этот день одарила всех приятными солнечными лучами.
С русским размахом прошли празднования «Широкой Масленицы» в Гусеве
18 февраль 2018, 16:38
масленица
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