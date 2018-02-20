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Информационный сайт города Гусева

Шесть сотрудников администрации получили медали от главы администрации

20 февраль 2018, 18:10
Шесть сотрудников администрации получили медали от главы администрации
Сегодня в актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» под руководством главы администрации Евгения Михайлова состоялось еженедельное оперативное совещание.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, началось оно с приятного момента. В честь 100-летия Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флота Евгений Михайлов вручил медали 6-ти сотрудникам администрации: Ивану Ольшанскому, Шоте Ергемлидзе, Игорю Кулагину, Аркадию Межулю, Александру Третьякову, Сергею Семенову.

После чего собравшиеся перешли к рассмотрению текущих вопросов:
  • о ходе выполнения работ по строительству нового ФАПа в п.Кубановка и приспособлению помещений ФАПа в п.Кубановка под служебное жилье для фельдшера;
  • о хозяйственной деятельности МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс города Гусева»;
  • о мероприятиях дорожной карты по подготовке заявок для участия в программе приграничного сотрудничества «Литва-Россия 2014-2020»;
  • о ходе реализации мероприятий дорожной карты по подготовке заявки для участия во Вчероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и другие.
Евгений Михайлов Админстрация Гусевского района
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Пух
# 1Пух
В белом свитерке -хорошо получился))) оговорка по Фрейду smirk
Вчера, 20:14   ЦитироватьОтветить1
ГераБуФфон
# 2ГераБуФфон
Цитата: Пух
В белом свитерке -хорошо получился))) оговорка по Фрейду smirk

В белом и красном)) колоритные фигуры...
Вчера, 20:30   ЦитироватьОтветить1
Пуля
# 3Пуля
А причем здесь грузинский джигит Шота, Он же к Красной Армии никакого отношения не имеет. Он же мент. Считаю не заслужено и по соображениям совести награду предлагаю вернуть. Жду ответа Шота Ергемлидзе.
Вчера, 22:22   ЦитироватьОтветить0
Пуля
# 4Пуля
В белом свитере человек с такими рогами,хоть бы фото отредактировали.
Вчера, 22:25   ЦитироватьОтветить1
Пуля
# 5Пуля
Грузину за что медаль, он же мент. Награду вернуть, незаслуженно полученную. А
в белом свитере человек с такими рогами,хоть бы фото отредактировали
Вчера, 22:28   ЦитироватьОтветить1
Гость.
# 6Гость.
Пуля,
Зачем редактировать? Красивые рога, ветвистые. Многие позавидуют.
Сегодня, 00:59   ЦитироватьОтветить0

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