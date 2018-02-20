/ / / Шесть сотрудников администрации получили медали от главы администрации

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, началось оно с приятного момента. В честь 100-летия Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флота Евгений Михайлов вручил медали 6-ти сотрудникам администрации: Ивану Ольшанскому, Шоте Ергемлидзе, Игорю Кулагину, Аркадию Межулю, Александру Третьякову, Сергею Семенову.
После чего собравшиеся перешли к рассмотрению текущих вопросов:
- о ходе выполнения работ по строительству нового ФАПа в п.Кубановка и приспособлению помещений ФАПа в п.Кубановка под служебное жилье для фельдшера;
- о хозяйственной деятельности МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс города Гусева»;
- о мероприятиях дорожной карты по подготовке заявок для участия в программе приграничного сотрудничества «Литва-Россия 2014-2020»;
- о ходе реализации мероприятий дорожной карты по подготовке заявки для участия во Вчероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и другие.