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Компания ООО «Ником» оштрафована на 70 тысяч рублей за нарушение трудового законодательства

26 февраля 2018, 15:17
Компания ООО «Ником» оштрафована на 70 тысяч рублей за нарушение трудового законодательства
Гусевская городская прокуратура при проведении проверки по обращению работников выявила нарушения трудового законодательства, допущенные ООО «Ником» как работодателем.

Установлено, что в нарушение требований статьи 57 Трудового кодекса РФ, трудовые договоры, заключенные с работниками ООО «Ником», не содержали условий об обязательном социальном страховании работников, об условиях труда на рабочем месте.

В связи с выявленными нарушениями закона Гусевский городской прокурор возбудил в отношении ООО «Ником» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ.

По постановлению прокурора Государственная инспекция труда в Тюменской области оштрафовала юридическое лицо на 70 тысяч рублей.
прокуратура штрафы
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