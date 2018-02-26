Компания ООО «Ником» оштрафована на 70 тысяч рублей за нарушение трудового законодательства

26 февраля 2018, 15:17

Гусевская городская прокуратура при проведении проверки по обращению работников выявила нарушения трудового законодательства, допущенные ООО «Ником» как работодателем.



Установлено, что в нарушение требований статьи 57 Трудового кодекса РФ, трудовые договоры, заключенные с работниками ООО «Ником», не содержали условий об обязательном социальном страховании работников, об условиях труда на рабочем месте.



В связи с выявленными нарушениями закона Гусевский городской прокурор возбудил в отношении ООО «Ником» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ.



По постановлению прокурора Государственная инспекция труда в Тюменской области оштрафовала юридическое лицо на 70 тысяч рублей.

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