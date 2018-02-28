В Гусеве Росгвардейцы задержали граждан, обокравших газетный киоск

28 февраля 2018, 16:20

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии задержали двоих граждан, которые открыто похитили деньги из кассы газетного киоска. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.



Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны, старшие сержанты полиции Станислав Шимченко и Александр Лукашов получили информацию о том, что на улице Московской в Гусеве, двое молодых людей с применением насилия открыто похитили денежные средства из кассы магазина печатной продукции.



Прибыв на место происшествия, росгвардейцы получили описание предполагаемых злоумышленников и принялись осматривать ближайшую территорию. Спустя уже несколько минут в одном из дворов стражи правопорядка заметили молодых людей, попадающих под описание.



Ими оказали не раз попадавшие в поле зрения правоохранительных органах местные жители. Граждан передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств. В настоящее время расследование продолжается.

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