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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве Росгвардейцы задержали граждан, обокравших газетный киоск

28 февраля 2018, 16:20
В Гусеве Росгвардейцы задержали граждан, обокравших газетный киоск
Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии задержали двоих граждан, которые открыто похитили деньги из кассы газетного киоска. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны, старшие сержанты полиции Станислав Шимченко и Александр Лукашов получили информацию о том, что на улице Московской в Гусеве, двое молодых людей с применением насилия открыто похитили денежные средства из кассы магазина печатной продукции.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы получили описание предполагаемых злоумышленников и принялись осматривать ближайшую территорию. Спустя уже несколько минут в одном из дворов стражи правопорядка заметили молодых людей, попадающих под описание.

Ими оказали не раз попадавшие в поле зрения правоохранительных органах местные жители. Граждан передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств. В настоящее время расследование продолжается.
Росгвардия грабёж
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Житель
# 1Житель
Как таких уродов можно гражданами называть....?
Сегодня, 17:39   ЦитироватьОтветить0

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