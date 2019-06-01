Газетный киоск, принадлежавший ранее АОЗТ «Пресса», вчера днём покинул своё привычное место возле торгового центра «Орбита» (на первом фото). Строители переместили его на свою территорию возе ворот со стороны улицы Московской и теперь в нём будет организован дополнительный охранный пост. Фрагмент самого «переезда» запечатлел на фото наш земляк Сергей Кисляков, — пишет «ГУСЕВ HD».
Тем временем грунт по периметру ограждения строительной площадки в районе здания Аматэл продолжает смещаться. Такое уже происходило здесь ранее и перед празднованием Дня города тротуар был отремонтирован. Надеемся, что и в этот раз ответственные службы своевременно отреагируют на ситуацию.
Также, как отреагировали накануне на проспекте Ленина. Здесь возле здания общежития Гусевского политехнического техникума некоторое время назад провалилась в грунт тротуарная плитка, отчего на её месте образовалась довольно опасная яма. Пару дней назад бдительные прохожие заложили в неё камень, и ситуация стала совсем травмоопасной. Неизвестно сколько пешеходов могло пострадать от этого. «ГУСЕВ HD» обратились за помощью к директору МБУ «Чистота» Михаилу Думову и рассказали о сложившейся ситуации. Ответ не заставил себя долго ждать и уже на следующий день работники ОАО «Гусев-Водоканал», в чьей принадлежности как выяснилось оказался этот участок тротуара, заделали яму и восстановили покрытие. В тот же день Михаил Николаевич проинформировал нас об этом и прислал фотоотчёт.
Вот так довольно просто и эффективно можно вовремя реагировать и исправлять казалось бы на первый взгляд мелочные проблемы, из которых по сути и складывается благоустройство нашего города. Ведь мы все его жители и от нас с вами, от каждого по отдельности, зависит то, какой в целом будет жизнь в нашем замечательном городе.
Бывший газетный киоск возле Орбиты переехал и приспособлен под охранный пост
1 июня 2019, 10:11
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