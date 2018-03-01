В городе Гусеве стало доступно «Яндекс Такси». Информация об этом появилась в группе «Я ♥ город Гусев». На данный момент в нашем городе действует только один эконом тариф и поездка на нём обойдется от 49 рублей.
Выходит действительно дешевле, чем было ранее. Никаких звонков диспетчеру, просто следите за всем на экране с момента заказа и до конца поездки.
Не понравилась поездка — ставьте плохую оценку, тогда водитель упадет в рейтинге и будет реже получать заказы. Понравилась — похвалите его или даже оставьте чаевые.
Услугами «Яндекс Такси» можно воспользоваться как через приложение для телефона, так и через сайт.
В городе Гусеве появилось «Яндекс Такси»
1 марта 2018, 21:00
такси
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