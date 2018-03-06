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«ГТРК «Калининград»: в Гусеве открыли бесплатный каток под открытым небом

6 марта 2018, 12:01
«ГТРК «Калининград»: в Гусеве открыли бесплатный каток под открытым небом
Чтобы покататься на коньках весной жителям Гусева рисковать не придётся. Там решили искусственно продлить зимний отдых и организовали бесплатный каток. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

На календаре весна. За окном морозы, но в Гусеве продолжается зимняя сказка. Вот эта площадка для игры с мячом превратилась в ледовый каток.

Это первая зимняя арена в городе на открытом воздухе. Трансформировалась из мини-футбольного поля. Теперь здесь можно гонять шайбу, крутить тулупы. Да хотя бы просто научиться кататься.

Первыми на коньки встали молодые активисты Гусева. Именно по их инициативе на территории местного ФОКа организовали каток.

Александра Гаврилова, председатель молодёжной администрации Гусева:
— Решили, что каток – это классно. Это ново для города. Мы пришли в администрацию к главе города, к социальной службе. С нашими дублёрами и реальными сотрудниками администрации и предложили создать каток. Путём общих идей.

При минус 20 на востоке области вода здесь застыла буквально за сутки. Теперь гусевцам, чтобы прокатиться с ветерком по льду, не придётся рисковать и выходить на реки, которые не всегда замерзают. Пока весна полностью не вступит в свои права, и на улице не начнётся потепление, жители могут в любое время прийти на площадку.

Яна Горн, заместитель председателя молодёжной администрации Гусева:
— Я думаю, это будет настоящим аншлагом. Особенно вечером, так как созданы все условия – это освещенность музыка. Я думаю, что молодёжи и не только молодёжи будет круто.

Кстати, организаторы позаботились и об экипировке. Коньки можно взять на прокат в Физкультурно-оздоровительном комплексе. Бесплатный каток работает до 10 вечера.
каток
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Я
# 1Я
Ща будет вам бесплатный бассейн....вход в трусах свободный)))
Сегодня, 12:06   ЦитироватьОтветить6
бдв
# 2бдв
Показуха на показухе ........ посмотрим что будет с площадкой ,когда лёд будет таить .
Сегодня, 14:13   ЦитироватьОтветить3
Лев
# 3Лев
сколько трудов и времени вложено и все ради пафоса и пиара администрации.
Сегодня, 14:13   ЦитироватьОтветить2
мишаня
# 4мишаня
Я,
или вход в свободных трусах?
Сегодня, 18:13   ЦитироватьОтветить0

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