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На должность Гусевского прокурора назначен Смирнов Е.Б., ранее возглавлявший Транспортную прокуратуру области

12 марта 2018, 14:20
На должность Гусевского прокурора назначен Смирнов Е.Б., ранее возглавлявший Транспортную прокуратуру области
На должность Гусевского городского прокурора назначен Смирнов Евгений Борисович, ранее возглавлявший Транспортную прокуратуру Калининградской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Родился Евгений Борисович в 1972 году в городе Славске Калининградской области. В 1995 году окончил Калининградский государственный университет по специальности юриспруденция. Службу в органах прокуратуры начал в 1994 году в должности следователя Калининградской транспортной прокуратуры.

С 1994 по 1997 год — следователь Калининградской транспортной прокуратуры.
С 1997 по 2001 год — старший следователь следственного отдела Западной транспортной прокуратуры.
С 2001 по 2004 год — старший прокурор отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Калининградской области.
С 2004 по 2007 год — старший помощник Калининградского транспортного прокурора.
С 2007 по 2008 год — заместитель Балтийского транспортного прокурора Калининградской области.
С 2008 по 2018 год — Калининградский транспортный прокурор Северо-Западной транспортной прокуратуры.
прокуратура
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