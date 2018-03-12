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Команда ДЮЦ приняла участие в X Всероссийском роботехническом фестивале «РобоФест-2018»

12 марта 2018, 18:33
Команда ДЮЦ приняла участие в X Всероссийском роботехническом фестивале «РобоФест-2018»
В период с 7 по 9 марта 2018 г талантливые и одаренные обучающиеся МАУ ДО «Детско-юношеского центра» приняли участие в X Всероссийском роботехническом фестивале «РобоФест-2018», который проходил в Москве.

Фестиваль имеет международный уровень; в нем приняли участие более семи с половиной тысяч человек, в составе 1800 команд из 74 регионов России, а также Казахстана, Узбекистана и Белоруссии.

Девиз фестиваля — «Здесь собирают будущее» — вполне оправдан и закономерен, потому что такое огромное количество одаренной молодежи с горящими глазами, собранное в одном месте, трудно даже представить.

Здесь не было случайных, здесь каждый четко знает, зачем и почему он тут находится.

Команда обучающихся ДЮЦ в составе пяти человек объединения «Нейропилотирование»: Ахундов Вадим, Петричиц Е., Вдовииченков Р., Пономарчук А. (СОШ № 1 им. Героя Советского Союза С. И. Гусева) и Жукова А. (студентка Гусевского агропромышленного колледжа) под руководством педагогов Марченко Аллы Николаевны и Шпилевой Виалетты Георгиевны; приняла участие в различных номинациях фестиваля.
ДЮЦ робототехника
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