Городская администрация ищет подрядчика для выполнения ямочного ремонта дорожного покрытия на улицах Пушкина, Северная, Балтийская, Артиллерийская, Ломоносова, Толстого, Луговая, Утегенова, Невского, Мукомольная, Красноармейская. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Начальная цена контракта оценивается в 1 431 380 рублей. Итоги конкурса будут подведены 29 марта.
Напомним, ранее городская администрация уже размещала информацию о проведении ямочного ремонта дорожного покрытия в этом году. Первый этап ремонта дорог на улицах Маяковской, Ю. Смирнова, З. Космодемьянской, Школьной, Железнодорожной, Победы, а также на Центральной и Привокзальной площадях. Второй этап ремонта дорог на улицах Тимирязева, Багратиона, Малахова, Советской, а также на проспекте Ленина и переулке Павлова.
Третьим этапом ямочный ремонт дорог планируется сделать на 11 улицах
15 марта 2018, 20:04
ремонт госзакупки Админстрация Гусевского района
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