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Информационный сайт города Гусева

В центре «Росток» выявлены нарушения закона при организации питания детей

16 марта 2018, 12:46
В центре «Росток» выявлены нарушения закона при организации питания детей
Гусевской городской прокуратурой в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Росток» проведена проверка требований законодательства при организации питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В нарушение требований СанПиН, установивших требования к организации питания детей, в Центре помощи детям выявлены факты нарушения условий хранения пищевых продуктов; отсутствия технологических карт на блюда, предусмотренных меню; отсутствия суточных проб за последние 48 часов; отсутствия журнала бракеража готовой продукции; нарушения предусмотренного меню.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой директору Центра помощи детям внесено представление.

Также в отношении директора возбуждено административное дело по ст. 6.6 КоАП РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, которое направлено для принятия решения в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора.

Устранение нарушений находится на контроле органов прокуратуры.
Росток прокуратура
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