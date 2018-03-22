Как ранее сообщалось, Гусевской городской прокуратурой в ходе проверки в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Росток» были выявлены нарушения требований санитарно — эпидемиологического законодательства при организации питания детей.
В нарушение требований к организации питания детей, в Центре помощи детям были выявлены факты нарушения условий хранения пищевых продуктов; отсутствия технологических карт на блюда, предусмотренных меню; отсутствия суточных проб за последние 48 часов; отсутствия журнала бракеража готовой продукции; нарушения предусмотренного меню.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в адрес директора Центра помощи детям внесено представление.
Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, на сегодняшний день, во исполнение требований прокурора района, выявленные нарушения устранены, 3 виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, по результатам рассмотрения постановления прокурора, директор Центра помощи детям признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ и оштрафована на 5 тыс. руб.
Все нарушения в центре «Росток» устранены, виновные наказаны
22 марта 2018, 17:05
Росток прокуратура
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