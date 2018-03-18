/ / / Жители города Гусева активно выбирают президента страны (обновляется)

Евгений Михайлов, глава администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» проголосовал на выборах президента РФ. Об этом сообщает корреспондент калининградских «Вестей».
«Самое главное, что это, на самом деле, праздник. Праздник для каждого человека, для каждого гусевца, что он может прикоснуться к великому, к выбору президента Российской Федерации. Мы постарались, чтобы на всех участках была соответствующая атмосфера. Мы видим, что люди благодарно улыбаются в ответ. И вот это — самое главное», — сказал Михайлов.
Глава администрации вручил памятные подарки двум близницам, которые пришли голосовать впервые. По словам Наталья и Евгения Поликаркиных, главное на выборах — проголосовать за правильного кандидата.
«Проголосовать, чтобы был правильно избранный человек для народа, который помогал бы ему жить, развиваться, строить заводы. Я думаю, что не только молодёжи, но и всем важно голосовать. Ведь важно найти человека, который будет помогать стране. За своего кандидата голосую, потому что уверен в нём», — сказал Евгений.
В Гусеве наблюдается высокая явка. Так, только на одном избирательном участке городского округа она составила 27%. Об этом сообщили в УИК № 129.
«На 11 часов у нас очень активная явка. Это, конечно, связано с таким значимым событием — выбором лидера страны», — отметила Татьяна Колесникова, председатель комиссии УИК № 129.
Дополнено 18 марта 2018 в 13:17
Евгений Михайлов и министр образования Калининградской области Светлана Трусенева посетили один из самых крупных избирательных участков города Гусева — УИК 126.
Здесь, как и на остальных участках, голосование проходит в праздничной атмосфере. Творческие коллективы города подготовили концертную программу. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, все желающие могут угоститься вкусной горячей выпечкой.
Дополнено 18 марта 2018 в 17:10
В Гусевском городском округе на 16.00 явка 60%. Самые ответственные граждане в сельских теротделах.
Жители города Гусева активно выбирают президента страны (обновляется)
18 марта 2018, 13:05выборы
548 просмотров | 9 комментариевНовость отредактирована Сегодня, 17:10
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