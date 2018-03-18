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Жители города Гусева активно выбирают президента страны (обновляется)

18 марта 2018, 13:05
Евгений Михайлов, глава администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» проголосовал на выборах президента РФ. Об этом сообщает корреспондент калининградских «Вестей».

«Самое главное, что это, на самом деле, праздник. Праздник для каждого человека, для каждого гусевца, что он может прикоснуться к великому, к выбору президента Российской Федерации. Мы постарались, чтобы на всех участках была соответствующая атмосфера. Мы видим, что люди благодарно улыбаются в ответ. И вот это — самое главное», — сказал Михайлов.



Глава администрации вручил памятные подарки двум близницам, которые пришли голосовать впервые. По словам Наталья и Евгения Поликаркиных, главное на выборах — проголосовать за правильного кандидата.



«Проголосовать, чтобы был правильно избранный человек для народа, который помогал бы ему жить, развиваться, строить заводы. Я думаю, что не только молодёжи, но и всем важно голосовать. Ведь важно найти человека, который будет помогать стране. За своего кандидата голосую, потому что уверен в нём», — сказал Евгений.

В Гусеве наблюдается высокая явка. Так, только на одном избирательном участке городского округа она составила 27%. Об этом сообщили в УИК № 129.



«На 11 часов у нас очень активная явка. Это, конечно, связано с таким значимым событием — выбором лидера страны», — отметила Татьяна Колесникова, председатель комиссии УИК № 129.

Дополнено 18 марта 2018 в 13:17

Евгений Михайлов и министр образования Калининградской области Светлана Трусенева посетили один из самых крупных избирательных участков города Гусева — УИК 126.



Здесь, как и на остальных участках, голосование проходит в праздничной атмосфере. Творческие коллективы города подготовили концертную программу. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, все желающие могут угоститься вкусной горячей выпечкой.



Дополнено 18 марта 2018 в 17:10

В Гусевском городском округе на 16.00 явка 60%. Самые ответственные граждане в сельских теротделах.
выборы
548 просмотров   |   9 комментариев
Новость отредактирована Сегодня, 17:10
Причина: Дополнено
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весёлый бобр
# 1весёлый бобр
как же стыдно за это лицемерие(((
Сегодня, 13:14   ЦитироватьОтветить4
Аркадиуш
# 2Аркадиуш
Цитата: весёлый бобр
как же стыдно за это лицемерие(((
Да в чём лицемерие,голосуй за кого хочешь,хочешь дома сиди,стыдливый ты наш
Сегодня, 14:32   ЦитироватьОтветить8
Лось
# 3Лось
а кто этого нарика в комиссию допустил на первом фото?
Сегодня, 14:51   ЦитироватьОтветить2
Лось
# 4Лось
втором
Сегодня, 14:52   ЦитироватьОтветить2
Человечище
# 5Человечище
Куда мир катится..На втором фото Марченко. Алкаш,наркоман. Жесть. И эти люди будут указывать как жить..
Сегодня, 15:28   ЦитироватьОтветить2
Житель
# 6Житель
Зарабатывает человек на дозняк себе....баба ж его тоже плотно сидит...
Сегодня, 15:41   ЦитироватьОтветить2
Гость Андрей
# 7Гость Андрей
Человечище,
Мы что, Марченко выбираем?! Кому и что он указывает? Просто выдал бюллетень главе.
Сегодня, 17:44   ЦитироватьОтветить0
Житель
# 8Житель
Гость Андрей,
Теперь наркоманы нам бюллетени будут выдавать? И вообще здоров ли он?чё за хрень?
Сегодня, 17:49   ЦитироватьОтветить0
Гражданин
# 9Гражданин
Интересно в Гусеве есть новости без участия дважды судимого,неодыкватного главы?
Сегодня, 17:51   ЦитироватьОтветить0

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