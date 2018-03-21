За школой № 5 в городе Гусеве местные жители организовали несанкционированную свалку мусора. Об этом в своём видеоблоге рассказал Андрей Иванчатенко.
«За школой № 5 проходит танковая дорога, вид у неё неприглядный. Но некоторым местным жителям это даже на руку. По пути на работу или ещё по каким делам в сторону городка GS и автоматической газорегулировочной станции возникшие колдобины используют в качестве контейнеров для мусора. Несанкционированная свалка потихоньку растет», — рассказывает Андрей Иванчатенко.
В конце видеоблогер предостерег местных жителей от подобных действий. Он пояснил, что за несанкционированную свалку положен штраф до 2000 рублей, и хозяина мусора можно легко вычислить.
За школой № 5 местные жители организовали несанкционированную свалку мусора
21 марта 2018, 23:49мусор
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