Стройцентр
/ / / За школой № 5 местные жители организовали несанкционированную свалку мусора
Информационный сайт города Гусева

За школой № 5 местные жители организовали несанкционированную свалку мусора

21 марта 2018, 23:49
За школой № 5 в городе Гусеве местные жители организовали несанкционированную свалку мусора. Об этом в своём видеоблоге рассказал Андрей Иванчатенко.

«За школой № 5 проходит танковая дорога, вид у неё неприглядный. Но некоторым местным жителям это даже на руку. По пути на работу или ещё по каким делам в сторону городка GS и автоматической газорегулировочной станции возникшие колдобины используют в качестве контейнеров для мусора. Несанкционированная свалка потихоньку растет», — рассказывает Андрей Иванчатенко.

В конце видеоблогер предостерег местных жителей от подобных действий. Он пояснил, что за несанкционированную свалку положен штраф до 2000 рублей, и хозяина мусора можно легко вычислить.
мусор
140 просмотров
0
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
Некрасивые истории: что происходит вокруг нового храма в центре Гусева
Некрасивые истории: что происходит вокруг нового храма в центре Гусева
На заседании в Санкт-Петербурге военные пообещали остановить строительство, однако работы продолжаются
На заседании в Санкт-Петербурге военные пообещали остановить строительство, однако работы продолжаются
Любимый город «простого эксперта» Михайлова: что изменилось в Гусеве за последние годы
Любимый город «простого эксперта» Михайлова: что изменилось в Гусеве за последние годы
Мусоросортировочный комплекс под Гусевом заработает в конце октября
Мусоросортировочный комплекс под Гусевом заработает в конце октября

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»