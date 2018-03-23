Медицинское учреждение через суд добилось взыскания затрат на обучение с уволившегося врача

23 марта 2018, 18:12

В Гусевский городской суд обратилось медицинское учреждение с иском к своему бывшему рабочему о взыскании затрат на обучение.



В обоснование истец указал, что в 2012 году ответчик был принят на работу в медицинское учреждение на должность врача. 7 апреля 2017 года между сторонами было заключено дополнительное соглашение к трудовому договору, в соответствии с которым работник направлялся в государственный медицинский университет для прохождения повышения квалификации в период с 11 апреля по 12 мая 2017 года. В соответствии с дополнительным соглашением работодатель обязался оплатить стоимость обучения работника, транспортные расходы, расходы на проживание, а работник обязался отработать у ответчика не менее трех лет. Дополнительным соглашением было так же установлено, что в случае увольнения по собственному желанию до истечения трех лет работник должен вернуть работодателю израсходованные денежные средства пропорционально отработанному времени.



29 декабря 2017 года ответчик уволился из медицинского учреждения по собственному желанию. Истец предложил ответчику вернуть стоимость затрат на обучение пропорционально отработанному времени, однако работник не согласился.



Изучив материалы дела в совокупности с представленными доказательствами, суд пришел к следующему.



Положениями ст. 249 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств работодателя, работник обязан возместить затраты, понесенные работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении.



Суд счел, что заключая соглашение об обучении за счет средств работодателя, работник добровольно принял на себя обязанность отработать не менее определенного срока у работодателя, оплатившего обучение. Поскольку ответчик уволился раньше срока по собственному желанию без уважительных причин, суд счел обоснованными требования истца.



Гусевский городской суд взыскал с работника стоимость затрат на обучение в размере 66 498 рублей 61 копейки, расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 194 рубля 96 копеек.



Решение суда не вступило в законную силу.

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