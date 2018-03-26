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Информационный сайт города Гусева

В городской администрации обсудили весенний месячник по очистке и благоустройству территорий

26 марта 2018, 16:57
В городской администрации обсудили весенний месячник по очистке и благоустройству территорий
Сегодня на оперативном совещании под руководством главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова обсуждался вопрос о проведении ежегодного весеннего месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов муниципалитета.

Как пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа, разработана «дорожная карта» в рамках которой определены сроки уборки мусора в черте населенных пунктов, приведения в порядок мусорных контейнеров, урн, скамеек, ремонта и покраски заборов, ворот, ограждений, очистки берегов рек, склонов и оврагов от мусора, побелки деревьев и другое.

В городе и в территориальных отделах округа началась уборка общественных кладбищ.

По традиции в конце апреля состоится весенний общегородской субботник. Всех жителей нашего округа приглашаем присоединиться и сделать наш город еще более чистым и ухоженным совместными усилиями. Сотрудники администрации в этот день приведут в порядок территорию ГРЭСовского леса.

Также глава администрации поручил своим сотрудником провести обследование придорожных канав и организовать сбор обращений от жителей о том, где необходимо провести их очистку.

Уважаемые гусевцы, если вы заметили, что где-то забиты придорожные канавы и нет возможности отхода воды, просим вас откликнуться и сообщить нам в комментариях.
Админстрация Гусевского района субботник
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ГераБуФфон
# 1ГераБуФфон
Ну что ж, если обсудили..значит все хорошо..(пойду посикаю..в туалет).
Вчера, 20:56   ЦитироватьОтветить0
эрорр
# 2эрорр
на ул Балтийской мусарня на канаве построена постоянная грязь возле нее и вдоль гаражей зари до ул Багратиона засра... и танками закатали.
Сегодня, 06:35   ЦитироватьОтветить0
друг Николая Ц.
# 3друг Николая Ц.
Администрация! Ручей заройте (лопатами) на субботнике обводной, уложите плитами чтоб не размывало, в районе площади с глубиной ситуация еще хуже чем в прошлом году
Сегодня, 08:08   ЦитироватьОтветить0

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