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В городе Гусеве проводится реновация мусорных урн

8 август 2017, 17:40
В городе Гусеве проводится реновация мусорных урн
Для того чтобы наш город был чистым и ухоженным сотрудники Отдела жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры и благоустройства администрации МО «Гусевский городской округ» производят ежедневный осмотр территории по выявлению несанкционированных свалок мусора. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.

В целях устранения нарушений правил благоустройство производится фотофиксация и направляется предписание собственнику территории о необходимости принятия мер по исправлению выявленных нарушений, на муниципальных территориях свалка устраняется силами администрации Гусевского городского округа.

По поручению главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова в городе Гусеве производится реновация мусорных урн, на данный момент более 120 урн, требующих ремонта, уже приведены в надлежащее состояние.

Для того чтобы наш город стал еще чище администрация Гусевского городского округа принимает сообщения от граждан об обнаружении несанкционированных свалок.

Уважаемые гусевцы, если вы заметили нарушения правил благоустройства города, просьба сообщать по телефону 3-60-21(Отдела жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры и благоустройства).
Теги: ЖКХ
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Гость Виталий
# 1Гость Виталий
В Москве реновация домов, а у нас реновация урн.Какой-то дурачок услышал новое слово и решил применить его в Гусеве. Только дальше урн дело не пошло. Уровень такой.
Вчера, 22:22   ЦитироватьОтветить1
гость.
# 2гость.
На улице Малахова делают новый тротуар. И опять увезли каменные бордюры, и устанавливают цементные, которые рассыпятся через 5-10 лет. Куда смотрит прокуратура?
Сегодня, 00:16   ЦитироватьОтветить0

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