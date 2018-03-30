/ / / В департаменте лесного хозяйства отвергли предположения о незаконной вырубке леса под посёлком Юдино

«Балтийская лесная компания» является самым крупным арендатором леса в Калининградской области. Она заключила договор на аренду леса 9 квартала 238-го участка Майского Черняховского лесничества.
Городской администрацией были направлены запросы в управление лесами в Черняховском лесничестве и в департамент лесного хозяйства области, который и был стороной по договору с ООО «Балтийская лесная компания». На днях в городскую администрацию пришел ответ от работника департамента лесного хозяйства Максима Михайловича Михоевича, который отвечает за незаконные вырубки.
В своем письме работник департамента отверг предположения о том, что вырубка леса велась незаконно. Также написал, что на месте сплошной санитарной вырубки будут высажены саженцы лесных культур.
Ответ работника департамента лесного хозяйства
«В целях улучшения санитарного и лесопатологического состояния леса, то есть предупреждения распространения вредных организмов и болезней леса, проводятся рубки погибших и поврежденных лесных насаждений, уборка неликвидной древесины. Данные виды рубок являются санитарными, и могут иметь вид как выборочных, при которых вырубаются отдельные деревья, так и сплошных.
Необходимость проведения санитарной вырубки определяется в результате проведения лесопатологических обследований и лесопатологического мониторинга. Который проводится Центром защиты леса.
В квартале 238 Майского участкового лесничества Черняховского лесничества в 2016 году были произведены лесопатологические обследования, в результате которых была выявлена необходимость проведения сплошной санитарной рубки в выделе 9 данного квартала и выборочных санитарных рубок в выделах 1, 4.
Юридическим лицом, арендующим лесной участок в целях заготовки древесины, в установленном порядке была подана лесная декларация, в которой было указано проведение сплошной санитарной рубки в выделе 9 квартала 238 Майского участкового лесничества Черняховского лесничества.
Каких-либо нарушений требований лесного законодательства при проведении данной рубки в ходе проведения мероприятий федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) в 2017 — истекшем периоде 2018 года не выявлялось.
Таким образом, мероприятий по заготовке древесины выполнены уполномоченным лицом, на основании документов, предусмотренных действующим законодательством.
На лесном участке, в границах которого проведена сплошная санитарная рубка, будут произведены работы по посадке лесных культур (саженцы ели, дуба).»