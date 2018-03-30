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Информационный сайт города Гусева

В департаменте лесного хозяйства отвергли предположения о незаконной вырубке леса под посёлком Юдино

30 марта 2018, 16:32
В департаменте лесного хозяйства отвергли предположения о незаконной вырубке леса под посёлком Юдино
Недавно на нашем сайте была статья о том, что рядом с поселком Юдино под видом санитарной вырубки леса велась массовая заготовка древесины. Со слов очевидцев предполагалось, что вырубка леса велась «Балтийской Лесной компанией». Однако, представитель этой фирмы изначально отверг эти предположения.

«Балтийская лесная компания» является самым крупным арендатором леса в Калининградской области. Она заключила договор на аренду леса 9 квартала 238-го участка Майского Черняховского лесничества.

Городской администрацией были направлены запросы в управление лесами в Черняховском лесничестве и в департамент лесного хозяйства области, который и был стороной по договору с ООО «Балтийская лесная компания». На днях в городскую администрацию пришел ответ от работника департамента лесного хозяйства Максима Михайловича Михоевича, который отвечает за незаконные вырубки.

В своем письме работник департамента отверг предположения о том, что вырубка леса велась незаконно. Также написал, что на месте сплошной санитарной вырубки будут высажены саженцы лесных культур.

Ответ работника департамента лесного хозяйства

«В целях улучшения санитарного и лесопатологического состояния леса, то есть предупреждения распространения вредных организмов и болезней леса, проводятся рубки погибших и поврежденных лесных насаждений, уборка неликвидной древесины. Данные виды рубок являются санитарными, и могут иметь вид как выборочных, при которых вырубаются отдельные деревья, так и сплошных.

Необходимость проведения санитарной вырубки определяется в результате проведения лесопатологических обследований и лесопатологического мониторинга. Который проводится Центром защиты леса.

В квартале 238 Майского участкового лесничества Черняховского лесничества в 2016 году были произведены лесопатологические обследования, в результате которых была выявлена необходимость проведения сплошной санитарной рубки в выделе 9 данного квартала и выборочных санитарных рубок в выделах 1, 4.

Юридическим лицом, арендующим лесной участок в целях заготовки древесины, в установленном порядке была подана лесная декларация, в которой было указано проведение сплошной санитарной рубки в выделе 9 квартала 238 Майского участкового лесничества Черняховского лесничества.

Каких-либо нарушений требований лесного законодательства при проведении данной рубки в ходе проведения мероприятий федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) в 2017 — истекшем периоде 2018 года не выявлялось.

Таким образом, мероприятий по заготовке древесины выполнены уполномоченным лицом, на основании документов, предусмотренных действующим законодательством.

На лесном участке, в границах которого проведена сплошная санитарная рубка, будут произведены работы по посадке лесных культур (саженцы ели, дуба).»
вырубка леса лес
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