Не так давно в группе «Я ♥ город Гусев» появилась информация о том, что недалеко от поселка Юдино ведется так называемая «санитарная» вырубка леса. Автор указал, что на деле это больше похоже на массовую заготовку древесины, так как лес вырубался сплошняком.
На фотографиях, которые были прикреплены к сообщению, отчётливо виден ровный и аккуратно сложенный вдоль дороги кругляк, а на месте вырубки чистое поле с пеньками.
Данным инцидентом заинтересовались местные власти. На место выехал сотрудник городской администрации и действительно обнаружил около 500 кубов аккуратно уложенного кругляка древесины на общую сумму около 2 млн руб.
Со слов водителя специального транспорта, перевозившего древесину, а также лесника этих угодий, вырубка леса велась «Балтийской Лесной компанией». По телефону представитель этой компании категорически отверг эти предположения пояснив, что они никакого отношения к этой древесине не имеют.
В городской администрации отметили, что если в ближайшее время ситуация не разъяснится, то они планируют обратиться в правоохранительные органы для дальнейших разбирательств.
Местные власти благодарят за бдительность и напоминают, что жители региона могут сообщить о нарушениях в лесу через мобильное приложение «Берегите лес». Данное приложение бесплатное и доступно для iOS, Android и Windows Phone.
Рядом с посёлком Юдино под видом санитарной вырубки леса велась массовая заготовка древесины
23 марта 2018, 19:03
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