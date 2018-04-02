В Гусеве прошла открытая Олимпиада по робототехнике «Роботы для устойчивого развития»

2 апреля 2018, 16:22

30 марта МАУ ДО «ДЮЦ» совместно с «Технополис GS» на базе МАОУ «СОШ № 3» провели III открытую Олимпиаду по робототехнике, темой которой в этом году стала «Роботы для устойчивого развития».



В олимпиаде приняли участие более 13 команд из разных городов нашей области. Испытать свои силы и проявить себя приехали обучающиеся МБУ ДО ЦРТД и Ю г. Озерска, МБУ ДО «Центр развития творчества» г. Советска и МАУ ДО «ДЮЦ г. Черняховска», а также МАУ ДО «ДЮЦ» г. Гусева.



Олимпиада была разделена на два этапа. В первом этапе участники защищали свои проекты, каждый в своей номинации и возрастной категории. Вторым этапом было решение олимпиадных заданий. Праздничное открытие Олимпиады сопровождалась красивым вокальным номером в исполнении одной из солисток вокально-хореографического ансамбля «Бубенцы» — Вероники Орловой, что сохранило праздничную атмосферу на протяжении всего мероприятия.



Наш город представляли обучающиеся МАУ ДО «ДЮЦ», которые по итогам олимпиады заняли следующие места:



3 место у команды в составе Ган Никиты и Ган Артема под руководством педагога дополнительного образования Ларенкова В.В., проект «Разведчики-спасатели», компетенция «Мindstorms EV3, NXT;

2 место у команды в составе Колесниковой Марины и Голощапова Никиты под руководством педагога дополнительного образования Устиновой Е.В., проект «Город зеленого будущего», компетенция «LEGO WEDO»;

2 место у команды в составе Грубинова Максима и Кулешова Павла под руководством педагога дополнительного образования Шпилевой В.Г., проект «Чистый город», компетенция «LEGO WEDO»;

1 место в компетенции «Arduino» получили две наши команды — команда в составе Ахундова Вадима и Петричиц Евгения с проектом «Умный дом», а также команда в составе Ермолич Дениса и Жуковой Анастасии — проект «Робот «Гонщик»» под руководством педагога дополнительного образования Марченко А.Н.



Поздравляем ребят, желаем новых изобретений и побед!



Администрация МАУ ДО «ДЮЦ» благодарит за помощь в организации и проведении, предоставленный призовой фонд инновационный кластер «Технополис GS», а также большое спасибо администрации МАОУ «СОШ № 3» за гостеприимство и техническую поддержку мероприятия.

223 просмотра