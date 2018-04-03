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В Гусевском округе в местах массового скопления детей начались учения по эвакуации

3 апреля 2018, 18:12
В Гусевском округе в местах массового скопления детей начались учения по эвакуации
В учебных заведениях округа, школах, учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования начались учения по эвакуации детей и сотрудников. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Учения проходят на основании постановления главы администрации № 267 от 26 марта 2018 года о проведении месячника пожарной безопасности на территории муниципалитета.

За прошедшие 2 дня тренировочные эвакуации и проверка работоспособности системы пожарной безопасности прошли в детских садах № 5, № 6, № 11, № 14, № 26 города Гусева, в детском саду № 19 в пос. Поддубы, а также в Гусевском историко-краеведческий музее им. А. М. Иванова и в Физкультурно-оздоровительном комплексе.

Во время учений были проведены занятия с сотрудниками данных учреждений по использованию первичных средств пожаротушения.

Проверки продлятся до конца недели.
учения
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