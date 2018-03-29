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Информационный сайт города Гусева

В Гусевском округе в заведениях массового пребывания детей пройдут учения по эвакуации

29 марта 2018, 17:05
В Гусевском округе в заведениях массового пребывания детей пройдут учения по эвакуации
На основании постановления главы администрации № 267 от 26 марта 2018 года о проведении месячника пожарной безопасности на территории муниципального образования «Гусевский городской округ» и в связи с пожаром в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» города Кемерово, начиная с понедельника 2 марта в городских учебных заведениях, школах, детских садах, учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования пройдут учения по эвакуации детей и сотрудников учреждений.

Об этом заявила заместитель главы администрации по социальным вопросам Людмила Томина на совещании с руководителями этих учреждений.

«Учения будут проводиться с привлечением специалистов и службы МЧС, Госпожнадзора, других служб и, невзирая ни на какие погодные условия», — резюмировала Людмила Ивановна.

Просим родителей отнестись к этим мероприятиям с пониманием. Безопасность наших детей это самое главное.
учения
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