3 апреля в городе Черняховске состоялся фестиваль КВН «Черняховск-2018» приуроченный к годовщине образования команды «Год в сапогах».
Горячие результаты:
Гран-при — «ЛЕТО» г. Гусев
1 место 1 блока — «Все просто» г. Черняховск
1 место 2 блока — «Соседи» г. Озерск
Кубок «Дебют» — «Наивно? Очень» г. Черняховск
Лучшая актриса — «Миссия невыполнима»
г. Гвардейск
Лучший актёр — «ЛЕТО» г. Гусев
Лучшая шутка — «Дифферент» г. Черняховск
Команда выражает благодарность за предоставление транспорта администрации МО «Гусевский городской округ».
Поздравляем ребят с хорошей игрой.
Гусевская команда «ЛЕТО» взяла гран-при на фестивале КВН «Черняховск-2018»
3 апреля 2018, 22:22
КВН Черняховск
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