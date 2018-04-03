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Гусевская команда «ЛЕТО» взяла гран-при на фестивале КВН «Черняховск-2018»

3 апреля 2018, 22:22
Гусевская команда «ЛЕТО» взяла гран-при на фестивале КВН «Черняховск-2018»
3 апреля в городе Черняховске состоялся фестиваль КВН «Черняховск-2018» приуроченный к годовщине образования команды «Год в сапогах».

Горячие результаты:

Гран-при — «ЛЕТО» г. Гусев
1 место 1 блока — «Все просто» г. Черняховск
1 место 2 блока — «Соседи» г. Озерск

Кубок «Дебют» — «Наивно? Очень» г. Черняховск

Лучшая актриса — «Миссия невыполнима»
г. Гвардейск
Лучший актёр — «ЛЕТО» г. Гусев
Лучшая шутка — «Дифферент» г. Черняховск

Команда выражает благодарность за предоставление транспорта администрации МО «Гусевский городской округ».

Поздравляем ребят с хорошей игрой.
КВН Черняховск
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