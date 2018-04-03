Гусевская команда «ЛЕТО» взяла гран-при на фестивале КВН «Черняховск-2018»

3 апреля 2018, 22:22

3 апреля в городе Черняховске состоялся фестиваль КВН «Черняховск-2018» приуроченный к годовщине образования команды «Год в сапогах».



Горячие результаты:



Гран-при — «ЛЕТО» г. Гусев

1 место 1 блока — «Все просто» г. Черняховск

1 место 2 блока — «Соседи» г. Озерск



Кубок «Дебют» — «Наивно? Очень» г. Черняховск



Лучшая актриса — «Миссия невыполнима»

г. Гвардейск

Лучший актёр — «ЛЕТО» г. Гусев

Лучшая шутка — «Дифферент» г. Черняховск



Команда выражает благодарность за предоставление транспорта администрации МО «Гусевский городской округ».



Поздравляем ребят с хорошей игрой.

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