Гусевская команда «Лето» заняла первое место на фестивале «КЛАССной лиги» КВН
10 ноябрь 2017, 15:19
Вчера во Дворце культуры железнодорожников в Калининграде проходил фестиваль «КЛАССной лиги» КВН, где первое место заняла команда Гусевского городского округа «ЛЕТО».КВН
Команда КВН «Лето» выражает благодарность муниципальному образованию «Гусевский городской округ» в лице главы администрации муниципального образования Евгения Евгеньевича Михайлова и главы муниципального образования Андрея Петровича Гнездилова. Управлению по культуре, спорту и делам молодёжи муниципального образования, начальнику отдела по молодёжной политике Ольге Помогаевой, директору Гусевской школы искусств Елене Владимировне Корчемной, Городскому дому культуры, директору школы № 1 имени героя Советского союза Сергея Ивановича Гусева - Виктору Николаевичу Левчуку, нашим художественным руководителям Владимиру Наставневу и Стригунову Максиму, нашим дорогим родителям.
Результатами игры и фотографиями поделилась группа ВКонтакте «КЛАССная лига КВН».
Результаты распределились следующим образом:
Гран-при – команда «NewХаузен» (Гурьевск)
Первое место – команда «ЛЕТО» (Гусевский городской округ)
Второе место – команда «Мы не планировали» (школа №7, Калининград)
Третье место – команда «Кока-кола» (школа №12, Калининград)
￼ «Лучший актер» – Илья Нейгум («NewХаузен»)
￼ «Лучшая актриса» – Серафима Кобдина («Со своими заморочками»)
￼ «Лучшая шутка» – команда «NewХаузен»
Поздравляем наших ребят с этой победой!
Команда КВН «Лето» выражает благодарность муниципальному образованию «Гусевский городской округ» в лице главы администрации муниципального образования Евгения Евгеньевича Михайлова и главы муниципального образования Андрея Петровича Гнездилова. Управлению по культуре, спорту и делам молодёжи муниципального образования, начальнику отдела по молодёжной политике Ольге Помогаевой, директору Гусевской школы искусств Елене Владимировне Корчемной, Городскому дому культуры, директору школы № 1 имени героя Советского союза Сергея Ивановича Гусева - Виктору Николаевичу Левчуку, нашим художественным руководителям Владимиру Наставневу и Стригунову Максиму, нашим дорогим родителям.
Результатами игры и фотографиями поделилась группа ВКонтакте «КЛАССная лига КВН».
Результаты распределились следующим образом:
Гран-при – команда «NewХаузен» (Гурьевск)
Первое место – команда «ЛЕТО» (Гусевский городской округ)
Второе место – команда «Мы не планировали» (школа №7, Калининград)
Третье место – команда «Кока-кола» (школа №12, Калининград)
￼ «Лучший актер» – Илья Нейгум («NewХаузен»)
￼ «Лучшая актриса» – Серафима Кобдина («Со своими заморочками»)
￼ «Лучшая шутка» – команда «NewХаузен»
Поздравляем наших ребят с этой победой!
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