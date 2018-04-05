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Гусевские школьники встретились и пообщались с американским режиссером Полом Брауном

5 апреля 2018, 14:11
Гусевские школьники встретились и пообщались с американским режиссером Полом Брауном
5 апреля активистам школы № 3 представилась уникальная возможность встретиться и пообщаться с американским режиссером Полом Брауном. Об этом сообщается в группе школы в ВКонтакте.

Главный совет, который дети услышали от Пола — развиваясь в век технологий, оставаться всегда людьми и смотреть только качественное кино. В мире, где все обманывают друг друга, не бойтесь чувствовать, умейте плакать, в основе всего лежит Любовь…Любовь везде…

Пол Браун — сценарист, режиссер и продюсер, многократный номинант на премию «Эмми» и «Золотой глобус», а также лауреат премии «Эдгар», присуждаемой ассоциации авторов детективного жанра Америки (Mystery Writers of America). Проработав в кинематографе более двадцати пяти лет, Пол Браун написал сценарии к таким сериалам как «Секретные материалы», «Квантовый скачок», «Сумеречная зона», «Звездный путь: Вояджер», «Звездный путь: Энтерпрайз». С 2008 года Пол Браун регулярно проводит открытые лекции и мастер-классы для российских профессионалов теле- и киноиндустрии. Является постоянным преподавателем продюсерских курсов New York Film Academy и проводит сценарную мастерскую в Москве.
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