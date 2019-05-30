/ / / Сигизмунд Фрейхер Фон Браун — представитель ФРГ в ООН, обучавшийся в Гумбиннене

30 мая 2019, 15:53

Владимир Летягин

Сигизмунд Фрейхер Фон Браун родился в 1911 году в городе Берлине. Проходил обучение в Гумбинненской фридрихшуле вместе со своим младшим братом Вернером Фон Брауном.Сигизмунд Фрейхер был видным немецким дипломатом в 30-70 годы XX века. С 1968 по 1970 годы он представлял ФРГ в ООН. С 1970 по 1972 годы занимал пост Первого заместителя министра иностранных дел ФРГ. В разное время был послом Германии во Франции, в Ватикане и в Эфиопии.Во время Второй Мировой войны Сигизмунд Фрейхер был послом Германии в Ватикане, при этом не симпатизировал НСДАП. В то время он активно содействовал желающим покинуть охваченную огнем Европу, благодаря чему спас много жизней. После окончания войны был награжден высшим орденом Австрийской республики за эту деятельность.Сигизмунд Фрейхер Фон Браун умер в 1998 году в городе Берлине.