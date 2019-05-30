/ / / Сигизмунд Фрейхер Фон Браун — представитель ФРГ в ООН, обучавшийся в Гумбиннене

Сигизмунд Фрейхер был видным немецким дипломатом в 30-70 годы XX века. С 1968 по 1970 годы он представлял ФРГ в ООН. С 1970 по 1972 годы занимал пост Первого заместителя министра иностранных дел ФРГ. В разное время был послом Германии во Франции, в Ватикане и в Эфиопии.
Сигизмунд Фрейхер Фон Браун. Девяностые годы XX века.
Во время Второй Мировой войны Сигизмунд Фрейхер был послом Германии в Ватикане, при этом не симпатизировал НСДАП. В то время он активно содействовал желающим покинуть охваченную огнем Европу, благодаря чему спас много жизней. После окончания войны был награжден высшим орденом Австрийской республики за эту деятельность.
Сигизмунд Фрейхер Фон Браун умер в 1998 году в городе Берлине.
Владимир Летягин