«Книжкины именины» в Лермонтовской библиотеке

5 апреля 2018, 16:54

Совсем не детский юбилей отметила в этом году «Книжкина Неделя». 75 лет тому назад впервые в центре Москвы, в Кремле, в Колонном зале собралась московская детвора. Это были дети фронтовиков. Плохо одетые и обутые, худые, коротко стриженные они пришли на встречу со своими любимыми писателями.



Некоторые писатели приехали на встречу с детьми прямо с фронта. Шла война, не хватало еды, в домах было холодно — а в Колонном зале звенели ребячьи голоса, а затем дети слушали выступления любимых писателей и поэтов: Самуила Маршака, Сергея Владимировича Михалкова, Агнии Львовны Барто, Михаила Михайловича Пришвина, Льва Абрамовича Кассиля. У входа в зал встречал детей высокий военный в морской офицерской форме с орденом на груди. Это был Лев Кассиль, который и был инициатором этой первой встречи.



Обо всем этом рассказала заведующая Лермонтовской библиотекой Лукша М.А. воспитанникам детского сада «Ручеек» МДОУ 19 поселка Поддубы. Вниманию ребят была представлена выставка книг писателей и поэтов, давших начало Неделе Детской книги. Дети с удовольствием слушали их произведения и сами рассказывали знакомые стихи Агнии Барто и Сергея Михалкова.



Каждый из ребят получил в подарок от библиотекаря книжку — малышку. Веселой музыкальной презентацией завершился первый день Книжкиных именин.



В программе Недели в Лермонтовской библиотеке много интересных мероприятий, среди которых запланирована встреча воспитанников детского сада с писательницей Оксаной Балуевой.

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