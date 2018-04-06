/ / / Местные власти принимают ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин города Гусева»

6 апреля 2018, 16:22

исключительный авторитет у жителей города Гусева (района), обретенный длительной профессиональной, общественной, культурной, научной, хозяйственной, а также иной деятельностью с выдающимися результатами для Российской Федерации и города (района) Гусева;



совершение мужественного поступка во благо города (района) Калининградской области, Российской Федерации;



долговременная и устойчивая известность среди жителей города (района) на почве благотворительной деятельности.



протокол общего собрания трудового коллектива (пленума, конференции общественного объединения, собрания граждан);



характеристика за подписью руководителя организации, общественного объединения, с указанием конкретных заслуг представляемого к присвоению звания «Почетный гражданин»;



копии документов, подтверждающие полученные правительственные и иные награды (при их наличии);



выписка из трудовой книжки;



ксерокопия паспорта;



автобиография;



две фотографии форматом 9×12 и 3×4.



Окружной Совет депутатов принимает представления (ходатайства) о присвоении звания «Почетный гражданин города Гусева» до 23 апреля 2018 года по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых,8, каб. 105.Основанием для присвоения звания «Почетный гражданин» являются:Ходатайство о присвоении звания Почетный гражданин может быть инициировано гражданами, руководителями гредприятий, учреждений, политических партий, общественных организаций, депутатами окружного Совета, главой администрации муниципального образования.Одновременно с ходатайством предоставляются следующие документы: