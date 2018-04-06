/ / / Местные власти принимают ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин города Гусева»

Основанием для присвоения звания «Почетный гражданин» являются:
- исключительный авторитет у жителей города Гусева (района), обретенный длительной профессиональной, общественной, культурной, научной, хозяйственной, а также иной деятельностью с выдающимися результатами для Российской Федерации и города (района) Гусева;
- совершение мужественного поступка во благо города (района) Калининградской области, Российской Федерации;
- долговременная и устойчивая известность среди жителей города (района) на почве благотворительной деятельности.
Ходатайство о присвоении звания Почетный гражданин может быть инициировано гражданами, руководителями гредприятий, учреждений, политических партий, общественных организаций, депутатами окружного Совета, главой администрации муниципального образования.
Одновременно с ходатайством предоставляются следующие документы:
- протокол общего собрания трудового коллектива (пленума, конференции общественного объединения, собрания граждан);
- характеристика за подписью руководителя организации, общественного объединения, с указанием конкретных заслуг представляемого к присвоению звания «Почетный гражданин»;
- копии документов, подтверждающие полученные правительственные и иные награды (при их наличии);
- выписка из трудовой книжки;
- ксерокопия паспорта;
- автобиография;
- две фотографии форматом 9×12 и 3×4.