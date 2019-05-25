/ / / Сегодня сразу пять гусевцев станут почетными жителями города

15 мая состоялось очередное заседание окружного Совета депутатов. Среди прочих вопросов, которые были рассмотрены народными избранниками, был вопрос «О почётном гражданине города Гусева». Данное звание присваивается жителям города, пользующихся большим авторитетом среди жителей Гусевского городского округа и внесшим существенный вклад в его развитие.
Напомним, в прошлом году депутаты не смогли большинством голосов выявить достойного из представленных на их рассмотрение кандидатур, гусевца, который был бы удостоен столь высокого звания.
«В этом году в Совет депутатов поступило пять пакетов документов», — рассказывает глава Гусевского городского округа — председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов.
Так, члены Гусевского районного отделения Калининградской областной общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и родительский комитет участников образцового вокально-хореографического ансамбля «Бубенцы» представили два ходатайства на присвоение звания «Почётный гражданин города Гусева» руководителям коллектива Тамаре Коваль и Маргарите Ковальчук, которые уже более 25-ти лет руководят детским коллективом, который известен не только в нашем регионе, но и за границей. С 1997 года в Москве коллективу четырежды присваивалось звание «Образцовый».
«Педагоги дарят нашим детям возможность самоорганизации, творческого развития, сопровождают наших детей на протяжении многих лет, заставляя их раскрыться, как цветок, обнаружить в себе новые таланты и поверить в себя. Для наших детей ансамбль стал вторым домом, а руководители — вторыми мамами. Мы считаем, что за прошедшие годы оба педагога внесли огромный вклад в развитие и воспитание огромного количества детей, которые славят наш город далеко за его пределами», — говорится в ходатайстве.
Руководство гусевского стадиона обратилось с ходатайством о присвоении вышеуказанного звания тренеру по баскетболу Юрию Стролису, который уже более 45 лет отдал развитию баскетбола в Гусевском городском округе. С 15 лет Юрий Стролис сам играл за сборные команды, а в 1974 году впервые подготовил сборную команду юношей, которая стала чемпионом области. В 2015, 2016, 2017 и 2018 годах мужская сборная команда нашего города, возглавляемая Юрием Стролисом, становилась чемпионом Калининградской области по баскетболу. А его воспитанник, наш земляк Станислав Шаров входит в состав сборной России по стритболу и стал чемпионом Мира 2018 года среди молодёжных команд.
Ещё одно ходатайство о присвоении звания «Почётный гражданин города Гусева» — и тоже тренеру, но на этот раз по боксу Михаилу Анисимову представили на рассмотрение депутатам активные жители нашего города. Символично, что Михаил Анисимов, являясь «Мастером спорта СССР» и судьей республиканской категории свою первую тренировку в Гусеве провёл 25 мая 1980 года. Среди его первых воспитанников были Николай Цуканов — полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе, Николай Воищев — глава Советского городского округа и Владимир Вдовиченков — заслуженный артист России. За эти годы Михаил Анисимов воспитал четырёх Мастеров спорта и более сорока кандидатов в мастера спорта. А его воспитанник Рамзан Белаев стал Чемпионом Мира по боксу среди профессионалов.
«Наш земляк своими достижениями в жизни, проявлением великой воли к победе, имеет исключительный авторитет и является высоким символом и примером для подражания для каждого жителя старшего и младшего поколения нашего города», — пишут в ходатайстве жители округа.
Пятое ходатайство представили члены Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов и члены Гусевского отделения общероссийской общественной организации «Дети войны», которые просили депутатов присвоить звание заместителю директора по учебно-воспитательной работе Детской школы искусств Александру Данаускасу.
Не многие сейчас помнят, но известность Александру Данаускасу принёс вокально-инструментальный ансамбль солдат срочной службы, который он создал, проходя службу в одной из воинских частей Гусевского гарнизона после окончания Калининградского музыкального училища.
После окончания срока службы в 1971 году Александр Данаускас устроился на работу преподавателем по классу баяна в музыкальную школу города Гусева (ныне ДШИ — прим.ред.). А уже через год был назначен заместителем директора по УВР, где работает и сегодня. В 1987 году решением бюро Гусевского горкома КПСС и исполкома городского Совета народных депутатов его имя было занесено на городскую Доску Почёта. В 2014 году Александру Данаускасу Указом президента России было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
«На протяжение почти пяти десятилетий Александр Данаускас вносит неоценимый вклад в формировании культурного облика нашего города, области, страны», — говорится в ходатайстве представленном народным избранникам.
Депутатам окружного Совета предстояло сделать нелёгкий выбор, так как все пять кандидатов были достойны выйти на большую сцену в День города и получить удостоверение и знак «Почётный житель города Гусева» перед многочисленными гостями и жителями города. К тому же, в этом году наш славный город празднует свой юбилей — 295 лет.
В итоге Андрей Гнездилов, на правах председателя окружного Совета и главы округа предложил беспрецедентное решение — в этот юбилейный год присвоить звание «Почётный гражданин города Гусева» всем пяти представленным кандидатам. Депутаты были единогласны в принятии этого решения. А Сегодня, 25 мая, на главной сцене общегородского праздника пройдёт церемония оглашения этого решения и вручение удостоверений «Почётный житель города Гусева».
Сегодня сразу пять гусевцев станут почетными жителями города
25 мая 2019, 11:42
почётный гражданин
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