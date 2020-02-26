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Информационный сайт города Гусева

В городской администрации принимают ходатайства о присвоении звания «Почётный гражданин города Гусева»

26 февраля 2020, 15:55
В городской администрации принимают ходатайства о присвоении звания «Почётный гражданин города Гусева»
Окружной Совет депутатов принимает представления (ходатайства) о присвоении звания «Почётный гражданин города Гусева» до 20 апреля 2020 года по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых, 8, каб. 105.

Основанием для присвоения звания «Почётный гражданин являются:
  • исключительный авторитет у жителей города Гусева (района), обретённый длительной профессиональной, общественной, культурной, научной, хозяйственной, а также иной деятельностью с выдающимися результатами для Российской Федерации и города (района) Гусева;
  • совершение мужественного поступка во благо города (района) Калининградской области, Российской Федерации;
  • долговременная и устойчивая известность среди жителей города (района) на почве благотворительной деятельности.

Ходатайство о присвоении звания «Почётный гражданин» может быть инициировано гражданами, руководителями предприятий, учреждений, политических партий, общественных организаций, депутатами окружного Совета, главой администрации муниципального образования.

Одновременно с ходатайством предоставляются следующие документы:
  • протокол общего собрания трудового коллектива (пленума, конференции общественного объединения, собрания граждан);
  • характеристика за подписью руководителя организации, общественного объединения, с указанием конкретных заслуг представляемого к присвоению звания «Почётный гражданин»;
  • копии документов, подтверждающие полученные правительственные и иные награды (при их наличии);
  • выписка из трудовой книжки;
  • ксерокопия паспорта;
  • автобиография;
  • две фотографии форматом 9×12 и 3×4.

Напомним, в прошлом году сразу пять жителей нашего города получили звание «Почётный гражданин». Памятные удостоверения были вручены Тамаре Коваль, Маргарите Ковальчук, Юрию Стролису, Михаилу Анисимову и Александру Данаускасу в честь 285-летия со дня образования нашего города.

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# 1123
Предложение оптом: братья Гамбаровы, Долгов и кто там ещё в паре идут... 
Сегодня, 16:09   ЦитироватьОтветить
41
В
# 2Васька
давай Тельмана (ООО"Мириам") занесёт через Эдика как обычно
Сегодня, 16:16   ЦитироватьОтветить
51
Я
# 3Я Люблю Гусев
Эдик, Эдик, Эдик!!!😂😂😂Или Нефедова?🤦🏿‍♀️😂
Сегодня, 19:18   ЦитироватьОтветить
00
л
# 4лодло
Цитата: Я Люблю Гусев
Эдик, Эдик, Эдик!!!😂😂😂Или Нефедова?🤦🏿‍♀️😂
А чё? можно и их.
Сегодня, 20:06   ЦитироватьОтветить
00
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