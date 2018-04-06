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Информационный сайт города Гусева

Уже этим летом в Гусеве появится полноценный сосудистый центр

6 апреля 2018, 18:01
Основная часть высокотехнологических медуслуг в Калининградской области оказывается в больницах областного центра, что создает очень большие неудобства для жителей восточной части региона, отметил в пятницу, 6 апреля, на пресс-конференции в Центральной городской клинической больнице министр здравоохранения области Александр Кравченко. Об этом рассказывается на сайте «Калининград без границ».

По его словам, региональный минздрав поставил перед собой задачу провести децентрализацию больниц области.

«Несмотря на то, что областная больница остается флагманским учреждением, в которой сосредоточено лучшее оборудование, мы понимаем, что не всегда это удобно. Поэтому укрепляем ситуацию с Гусевской больницей, в отдаленной перспективе — с Советской», — сказал Кравченко.

В настоящее время Гусевскую ЦРБ готовят под центр эндоваскулярной хирургии, сообщил министр.

«То есть то, что делается сейчас в федеральном центре высоких технологий в Родниках, будет делаться в Гусевской ЦРБ. Уже идут конкурсные процедуры. Мы это сделаем уже в этом году, летом, — пояснил Кравченко. — Готовим специалистов, и расчитываем очень серьезно улучшить оказание помощи больным с инфарктом миокарда и пациентам с подозрением на него в восточной части области».

Для организации сосудистого центра на базе Гусевской ЦРБ привлечены «большие деньги», которые дают возможность помимо подготовки специалистов закупить сложное оборудование.

«У нас будет полноценный сосудистый центр на востоке области уже летом», — подчеркнул Кравченко.
больница
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