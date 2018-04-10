Региональный минздрав запустил проект по использованию тяжелого оборудования в больницах. Речь идет о магнитно-резонансных и компьютерных томографах, сообщил во вторник на заседании областного правительства министр здравоохранения Александр Кравченко, передает корреспондент «Нового Калининграда».
Мониторинг ведется с помощью «программных средств». «Мы можем видеть загрузку по часам, мы сегодня подошли к тому, что оборудование тяжелое, допустим, в Детской областной больнице реально начало работать в круглосуточном режиме. Раньше мы этого не могли сделать, потому что у нас не хватало ресурсов для описания исследований, а сегодня нагрузка равномерно распределяется по трехстороннему соглашению с другими учреждениями», — рассказал Кравченко.
При этом в ряде случаев мониторинг показал, что существенная часть исследований на томографах делается без введения «идентификационных данных» пациента. Например, в Гусевской центральной районной больнице нет данных ни об одном пациенте, прошедшем томографию за последние месяцы. Существенная доля таких случаев отмечена в Детской областной больнице, Областной клинической больнице, Центральной городской больнице Калининграда. Это может вызвать подозрения, что пациенты «в карман положили врачу чего-то и на МРТ зашли», отметил губернатор Антон Алиханов. Комментируя ситуацию журналистам, Александр Кравченко заявил, что в большинстве случаев о злоупотреблениях речи нет. «Ситуации из разряда экстренной помощи, человек приезжает, он может быть чуть ли не без сознания, ему делается компьютерная томография для того, чтобы понять, что с ним происходит, а потом он уезжает дальше на лечение, соответственно, дежурный врач просто не вводит идентификационные данные пациента. Речь идет больше об этом», — сказал министр.
В Гусевской центральной больнице не ведётся мониторинг пациентов, прошедших томографию
10 апреля 2018, 18:57
больница
0 просмотров
Другие новости по теме