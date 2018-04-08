В четвёртый раз в Гусеве прошел муниципальный Пасхальный фестиваль «Победа Жизни над смертью», посвящённый самому главному празднику всех верующих — Светлому Христову Воскресению. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».
Мероприятие началось с утренней божественной литургии в храме Успения Пресвятой Богородицы. После этого прихожане, а также учащиеся образовательных учреждений и воспитанники филиала кадетского морского корпуса Андрея Первозванного прошли Крестным ходом по улицам центра города к храму Всех Святых.
Настоятель храма Отец Георгий поздравил собравшихся с праздником, пожелав всем как можно дольше сохранить в своём сердце радость о воскресшем Спасителе. Христос Воскрес!
Возле стен храма Всех Святых была организована концертная программа, неподалёку — тематические мастер-классы, на которых все желающие могли изготовить пасхальную игрушку. Проводились также и спортивные конкурсы.
В Гусеве прошел муниципальный Пасхальный фестиваль «Победа Жизни над смертью»
8 апреля 2018, 19:40
пасха фестиваль
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