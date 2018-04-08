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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве прошел муниципальный Пасхальный фестиваль «Победа Жизни над смертью»

8 апреля 2018, 19:40
В Гусеве прошел муниципальный Пасхальный фестиваль «Победа Жизни над смертью»
В четвёртый раз в Гусеве прошел муниципальный Пасхальный фестиваль «Победа Жизни над смертью», посвящённый самому главному празднику всех верующих — Светлому Христову Воскресению. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».

Мероприятие началось с утренней божественной литургии в храме Успения Пресвятой Богородицы. После этого прихожане, а также учащиеся образовательных учреждений и воспитанники филиала кадетского морского корпуса Андрея Первозванного прошли Крестным ходом по улицам центра города к храму Всех Святых.

Настоятель храма Отец Георгий поздравил собравшихся с праздником, пожелав всем как можно дольше сохранить в своём сердце радость о воскресшем Спасителе. Христос Воскрес!

Возле стен храма Всех Святых была организована концертная программа, неподалёку — тематические мастер-классы, на которых все желающие могли изготовить пасхальную игрушку. Проводились также и спортивные конкурсы.
пасха фестиваль
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Гость Олег
# 1Гость Олег
Детки-артисты стояли около часа на жаре в синтетических костюмах. За выступление не дали даже стакана воды.
Вчера, 20:22   ЦитироватьОтветить3
Зритель
# 2Зритель
Вот интересно, можно ли как-то покрутить кроме "лайка" возможность минусовать?!
Вчера, 20:38   ЦитироватьОтветить1
Я люблю Гусев
# 3Я люблю Гусев
Цитата: Зритель
Вот интересно, можно ли как-то покрутить кроме "лайка" возможность минусовать?!

Есть.Не ставить лайк.
Вчера, 20:48   ЦитироватьОтветить0
Верующий
# 4Верующий
Гость Олег,
Не пойму, чему вы возмущаетесь. А как же Христос терпел и нам велел? Или вы хотите все на халяву? А где же ваша вера, где терпенье. Вы не верующий и гореть вам в огне за такие слова и детям вашим. Сходите в церковь, помолитесь, грех это ваши слова.
Вчера, 21:22   ЦитироватьОтветить0
Гость Олег
# 5Гость Олег
Цитата: Верующий
Гость Олег,
Не пойму, чему вы возмущаетесь. А как же Христос терпел и нам велел? Или вы хотите все на халяву? А где же ваша вера, где терпенье. Вы не верующий и гореть вам в огне за такие слова и детям вашим. Сходите в церковь, помолитесь, грех это ваши слова.


Спасибо на добром слове. Дай бог и вашим деткам тоже гореть в огне.
Халява.? Халява вроде - это концерт был халявный для устроителей. Ещё раз повторяю. Артистам не дали даже воды. Маленьких деток держали на жаре - ради массовки больше часа. Ко мне подходили детки-артисты и говорили что их тошнит.
Вчера, 21:32   ЦитироватьОтветить1
Гость Елена
# 6Гость Елена
Гость Олег,
Извините,но что это вдруг тошнящих деток понесло именно к Вам?
Как родитель могу сказать - здоровье моего ребенка-это только МОЯ ответственность! И если какое-то мероприятие мне не нравится или доставляет неудобство моему ребенку- я его просто оттуда забираю. Мы с детьми были на этом мероприятии..извините,но не летняя жара на улице была,и концерт не 2х часовой,все нормально осмотрели. Так что не преувеличивайте и не нагнетайте! Да,и о воде-еде для своих детей(будь то хоть соревнования,хоть концерт)- забочусь ЛИЧНО, т.к.дети-то мои,и я несу за них ответственность.
Вчера, 22:17   ЦитироватьОтветить2
Гость Олег
# 7Гость Олег
Цитата: Гость Елена
Гость Олег,
Извините,но что это вдруг тошнящих деток понесло именно к Вам?
Как родитель могу сказать - здоровье моего ребенка-это только МОЯ ответственность! И если какое-то мероприятие мне не нравится или доставляет неудобство моему ребенку- я его просто оттуда забираю. Мы с детьми были на этом мероприятии..извините,но не летняя жара на улице была,и концерт не 2х часовой,все нормально осмотрели. Так что не преувеличивайте и не нагнетайте! Да,и о воде-еде для своих детей(будь то хоть соревнования,хоть концерт)- забочусь ЛИЧНО, т.к.дети-то мои,и я несу за них ответственность.


Да ради бога. Я написал только то, что было. Была жара. Яркое солнце. Маленьких деток держали в синтетических костюмах на жаре больше часа. Устроители и церковь не позаботились об том, чтоб дать маленьким деткам, пришедшим петь-выступать на их концерт, - даже стакана воды. Всё. Больше я не о чём не писАл.
Вчера, 22:33   ЦитироватьОтветить0
Гость Олег
# 8Гость Олег
А про воду. Да. Действительно. Кто же думал что можно в апреле изжариться на солнце? Уж на что я - всегда таскаю водичку да яблочки. Но тут что - одно 2 минутное выступление.
Но устроители и церковь должны были об этом подумать. Церковь - потому что пришли в гости к ним. И они чувствовали какая жара. И они видили что детки стоймя стоят на жаре.
Церковь, видя такую жару - должна была потихоньку сказать артистам что там, в подсобке можно попить воды из церковной одноразовой бутыли и посидеть в теньке. И всё.
Вчера, 22:43   ЦитироватьОтветить0
Гость Андрей
# 9Гость Андрей
Верующий, Вы точно верующий?? Сомневаюсь, ох как сомневаюсь. Писать такие страшные пожелания в адрес детей, да ещё и в такой Светлый праздник! Вы ведь наверняка в храм ходили, на службе стояли. Да всё без толку. Ничего святого в людях не осталось!
Вчера, 22:46   ЦитироватьОтветить1
Гость Олег
# 10Гость Олег
Цитата: Гость Андрей
Верующий, Вы точно верующий?? Сомневаюсь, ох как сомневаюсь. Писать такие страшные пожелания в адрес детей, да ещё и в такой Светлый праздник! Вы ведь наверняка в храм ходили, на службе стояли. Да всё без толку. Ничего святого в людях не осталось!


Андрей, спасибо вам. Я как сообщение этого "верующего" прочитал - мне так фигово стало на душЕ. Как то не хотелось действительно верить что наши, православные верующие желают детям гореть.
Вчера, 22:52   ЦитироватьОтветить0

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