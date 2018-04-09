С 10 по 14 апреля движение по улице Маяковского будет ограничено

9 апреля 2018, 12:30

К 9 мая на братской могиле по улице Юрия Смирнова будет установлен «Вечный огонь».



На днях из Москвы прибыла звезда и газовая горелка. Подрядная организация завтра с 10 апреля приступает к работе по проведению и подключения газа.



Вниманию автомобилистов: с 10 по 14 апреля движение по улице Маяковского от перекрестка с улицей Ю. Смирнова до перекрестка с улицей Горького будет ограничено.

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