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Информационный сайт города Гусева

С 10 по 14 апреля движение по улице Маяковского будет ограничено

9 апреля 2018, 12:30
С 10 по 14 апреля движение по улице Маяковского будет ограничено
К 9 мая на братской могиле по улице Юрия Смирнова будет установлен «Вечный огонь».

На днях из Москвы прибыла звезда и газовая горелка. Подрядная организация завтра с 10 апреля приступает к работе по проведению и подключения газа.

Вниманию автомобилистов: с 10 по 14 апреля движение по улице Маяковского от перекрестка с улицей Ю. Смирнова до перекрестка с улицей Горького будет ограничено.
Вечный огонь
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