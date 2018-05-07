Уже совсем скоро история нашего города пополнится новой значимой вехой — 9 мая на братской могиле советских воинов, погибших в январе 1945 года, зажжется Вечный огонь.
Для того чтобы это событие состоялось делегация из города Гусева в составе врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александра Китаева, главы Гусевского городского округа-Председателя окружного Совета депутатов Андрея Гнездилова и 3-х лучших офицеров 11 армейского корпуса готовятся к отправке в Москву к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Завтра в 17.30 по московскому времени они зажгут от Вечного огня факел и привезут его частичку в капсуле в Калининград для зажжения Вечного огня на памятнике 1200 гвардейцам, а затем от нее зажжется и Вечный огонь на братской могиле в Гусеве.
9 мая в 00.00 часов возле памятника Герою Советского Союза C. И. Гусеву будет выставлен пост № 1, куда прибудет Вечный огонь. Приглашаются все желающие прийти к памятнику и стать частью исторического события.
Утром, 9 мая, частичка Вечного огня будет торжественно перемещена на братскую могилу советских воинов по ул. Ю. Смирнова.
Пламя для зажжения Вечного огня в Гусеве доставят с могилы неизвестного солдата в Кремле
7 мая 2018, 11:34Вечный огонь День Победы
181 просмотрНовость отредактирована Сегодня, 13:26
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