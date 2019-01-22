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Где в Калининграде и области бесплатно обследоваться на томографе

22 января 2019, 15:52
Где в Калининграде и области бесплатно обследоваться на томографе
Минздрав Калининградской области предоставил «Клопс» список лечебных учреждений области, где можно пройти компьютерную томографию и МРТ. Причём сделать это бесплатно, по ОМС.

В настоящее время в исправном состоянии находятся пять компьютерных томографов: в Областной и Центральной городской клинических больницах, Детской областной и Гусевской центральной районной больницах, а также в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Помимо этого, работают четыре магнитно-резонансных томографа: в Областной клинической, Детской областной и Пионерской городской больницах, а также в ГКБСМП.

Также в системе ОМС можно пройти обследование на томографах, имеющихся в частных лечебных учреждениях на территории области и в Федеральном центре высоких медицинских технологий. С порядком проведения исследований в этих организациях можно ознакомиться на их сайте.

В минздраве отмечают, что в 2019 году на средства регионального бюджета приобретут ещё два аппарата: компьютерный и магнитно-резонансный томографы в Областную клиническую больницу.
больница
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