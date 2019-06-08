/ / / В течение двух лет в регионе появятся пять новых томографов

С 7 июня в Детской областной больнице в полном объеме заработал отремонтированный МРТ.
Напомним, что средства в размере 16,5 миллиона рублей на устранение неисправности оборудования, вышедшего из строя в начале этого года, были выделены из резервного фонда регионального правительства.
Как сообщил главный внештатный специалист министерства здравоохранения области Станислав Ким, в настоящее время исследования в подведомственных медицинских организациях в штатном режиме проводятся на трех магнитно-резонансных томографах (МРТ) в Калининграде и одном в Пионерском, а также на четырех компьютерных томографах (КТ) в Калининграде и одном в Гусеве. При необходимости в рамках программы ОМС томографию проводят частные медицинские центры и Федеральный центр высоких медицинских технологий в Родниках.
Сегодня министерство здравоохранения области проводит активную работу по закупке нового оборудования. Так, уже стартовали закупочные процедуры по приобретению МРТ в Областную клиническую больницу (КОКБ), бюджетные средства в размере 88 млн рублей были дополнительно выделены по поручению губернатора Антона Алиханова.
Также в течение года в КОКБ по региональным проектам в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поступят ангиограф, маммограф и другое оборудование.
Помимо этого, в течение двух лет по нацпроекту аппараты КТ приобретут в КОКБ и Гусевскую центральную районную больницу. Два томографа для исследований онкопатологий также появятся в будущем онкоцентре.
По словам Станислава Кима, в настоящее время на территории региона срок ожидания томографии в 30 суток, к сожалению, не всегда соблюдается, в связи с тем что многим пациентам назначаются исследование на КТ и МРТ минуя более простые, но зачастую не менее эффективные методы диагностики: «Есть же и рентгеновское исследование, и УЗИ, и эндоскопия, но пациенты, читая интернет и смотря телепередачи, начинают требовать исследований сразу на таком тяжелом оборудовании».
Для уменьшения сроков ожидания прохождения КТ и МРТ был изменен норматив об одном исследовании в час, действовавший согласно приказу о службе лучевой диагностики, изданному в 90-х годах прошлого века, когда аппараты были не такими быстрыми.
«Сегодня на него отводится полчаса без потери качества в проведении исследования и описания — это позволило увеличить проходимость кабинетов томографии, — пояснил Станислав Ким. — Все аппараты у нас работают в две смены, а некоторые круглосуточно. Также для повышения качества оказания медицинской помощи в Калининградской области работает система удаленного описания томографических исследований. На данный момент КТ-исследования из Гусевской ЦРБ описывают врачи из областной больницы».
В течение двух лет в регионе появятся пять новых томографов
8 июня 2019, 12:33
больница
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