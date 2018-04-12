Волонтерское движение «Технополиса GS» открывает сезон-2018

12 апреля 2018, 11:02



Фотография установки именных крестов на захоронении русских воинов

Для волонтеров «Технополиса GS» начинается активный сезон — первый в этом году выезд активистов состоится уже в эту субботу, 14 апреля. Команда добровольцев отправится на места воинских захоронений времен Первой мировой войны 1914–1918 гг. Их ждет большой субботник, обсуждение планов на предстоящий сезон и легендарное чаепитие. Принять участие в выезде могут все желающие резиденты кластера и жители города Гусева.



Первый выезд волонтерского движения «Технополиса GS» традиционно пройдет в формате субботника: активисты посетят все объекты, чтобы собрать и вывезти мусор, остатки листвы, ветки — привести памятные места в порядок после зимы.



Этот важный выезд открывает насыщенный летний сезон, который будет посвящен работам на воинских захоронениях. В этом году волонтерское движение отмечает пятилетие. За время работы волонтеры восстановили и благоустроили восемь воинских захоронений Первой мировой войны близ поселков Карамышево, Первомайское, Кубановка, Ольховатка и Фурмановка. В работах поучаствовали 256 человек — жители Калининградской области, Санкт-Петербурга и Петрозаводска. Куратор движения — директор по качеству НПО «Цифровые телевизионные системы» Валерий Гусаров.



Чтобы стать участником субботней акции, напишите на a.litvintseva@technopolis.gs. Заявки принимаются до вечера пятницы, 13 апреля. Место и время встречи — 14 апреля, 10:00, Гусевский музей. Возвращение запланировано на 14 часов. Для участников будет организовано питание. Инструменты, захватывающая работа и отличная компания — гарантированы!

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