Стройцентр
/ / / В Гусеве прошёл тотальный диктант
Информационный сайт города Гусева

В Гусеве прошёл тотальный диктант

15 апреля 2018, 13:01
14 апреля 2018 года в единый день написания тотального диктанта, Гусев впервые присоединился к этой масштабной образовательной акции. Площадкой для его проведения в нашем городе стала территория Технополиса.

В этом году автором тотального диктанта выступила Гузель Яхина — известный писатель современности. В Гусеве писали заключительную часть её трилогии «Учитель словесности». Подробнее в нашем видеорепортаже.

Группа «ГУСЕВ HD» приготовила видеорепортаж с этого мероприятия.
Технополис GS
228 просмотров
0
Другие новости по теме
Учитель из Гусева прошёл в финал областного конкурса «Учитель года»
Учитель из Гусева прошёл в финал областного конкурса «Учитель года»
«Учитель года - 2016» и «Воспитатель года - 2016»
«Учитель года - 2016» и «Воспитатель года - 2016»
15 сентября в Гусеве пройдёт субботник
15 сентября в Гусеве пройдёт субботник
19 мая в Гусеве пройдёт весенний субботник
19 мая в Гусеве пройдёт весенний субботник

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»