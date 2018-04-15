14 апреля 2018 года в единый день написания тотального диктанта, Гусев впервые присоединился к этой масштабной образовательной акции. Площадкой для его проведения в нашем городе стала территория Технополиса.
В этом году автором тотального диктанта выступила Гузель Яхина — известный писатель современности. В Гусеве писали заключительную часть её трилогии «Учитель словесности». Подробнее в нашем видеорепортаже.
Группа «ГУСЕВ HD» приготовила видеорепортаж с этого мероприятия.
В Гусеве прошёл тотальный диктант
15 апреля 2018, 13:01Технополис GS
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