Стройцентр
/ / / Выше головы и дальше неба: 10-й День Технополиса GS пройдет в ритмах регги и фанка
Информационный сайт города Гусева

Выше головы и дальше неба: 10-й День Технополиса GS пройдет в ритмах регги и фанка

21 августа 2018, 12:53
Выше головы и дальше неба: 10-й День Технополиса GS пройдет в ритмах регги и фанка
1 сентября 2018 года в парке ФОК им. Е. М. Попова в г. Гусеве пройдет 10-й фестиваль День Технополиса GS. Гостей ожидает насыщенный событиями open air: интерактивная научно-технологическая зона, спортивные мастер-классы, современное искусство и творческие мастерские — и все это в сопровождении живой музыки на любой вкус. Хедлайнером концерта станет группа SunSay.

Юбилейный День Технополиса GS приурочен к 10-летию инновационного кластера. Это праздник мечтателей, готовых к открытиям, где каждый найдет себе занятие по душе и будет не просто гостем, а активным участником фестиваля.

Фанаты науки и технологических достижений смогут погрузиться в виртуальную реальность, принять участие в научном шоу. Любители уличного искусства оценят граффити-перфоманс от GzelStudio. Тех, кто предпочитают отдых в движении, ждут мастер-классы по танцам и йоге, возможность попрактиковаться в слэклайне с калининградской командой экстремалов KoenigSlack и активно провести время в веревочном парке. Для детей приготовлена своя программа с творческой мастерской, техническими и кулинарными мастер-классами, аниматорами и аквагримерами. Перевести дух и подкрепить силы гости смогут на фуд-корте, где будет представлена интернациональная уличная еда.

В лектории развернется дискуссия о превращении г. Гусева в центр технического образования региона, в которой примут участие ведущие представители науки и бизнеса Калининградской области. Приходите и включайтесь в обсуждение!

Кульминация Дня Технополиса GS — музыкальный концерт. На фестивале «зажгут» один из самых ярких представителей хип-хоп-сцены Калининградской области «HEAD (Улица мира)», команда битбоксеров Mad Twinz (чемпионы мира Grand Beatbox 2017), калининградская группа «МЫсли вслух» во главе с финалистом шоу «Голос» Ильей Хвостовым, поп-рок-коллектив Nightcall — открытие года-2018 по версии радио «Максимум», а также рок-группа «Технополиса GS» «Рифлéксия».

Хедлайнер — группа SunSay во главе с Андреем Запорожцем, экс-вокалистом 5'nizza. Философские тексты под аккомпанемент из микса регги, джаза, фанка, фолка, хип-хопа и электронных ритмов станут лучшим завершением вечера. По традиции финальным аккордом Дня Технополиса GS отгремит фейерверк.

Фестиваль начнется в 13:00. Подробную программу, информацию о музыкантах, тематических зонах и развлекательных площадках смотрите на сайте Дня Технополиса GS. До скорой встречи!
День Технополиса Технополис GS
270 просмотров   |   7 комментариев
0
Другие новости по теме
Больше, чем фестиваль: как удивлял День Технополиса GS
Больше, чем фестиваль: как удивлял День Технополиса GS
Спорт, технологии, наука и рок-н-ролл, - что готовит нам «День Технополиса»
Спорт, технологии, наука и рок-н-ролл, - что готовит нам «День Технополиса»
День Технополиса GS собрал более 10 тысяч гостей и вдохновил сотни пользователей соцсетей
День Технополиса GS собрал более 10 тысяч гостей и вдохновил сотни пользователей соцсетей
Фестиваль День Технополиса GS-2016: качественная музыка, семейная атмосфера и отличная компания
Фестиваль День Технополиса GS-2016: качественная музыка, семейная атмосфера и отличная компания
Зритель
# 1Зритель
Дождались объявления хедлайнера.. Сказать, что разочарование..., ничего не сказать.. После нескольких отличных артистов в предыдущие годы, ждали на ЮБИЛЕЙНЫЙ фестиваль не менее приличных артистов..
Видимо решили что "дареному коню в зубы не смотрят".. Конечно своих зрителей найдут и такие артисты. Значит нужно будет поднимать настроение другими способами!)
Сегодня, 14:45   ЦитироватьОтветить2
Просто слон
# 2Просто слон
Обычно я против пессимистов, но тут вынужден согласиться с мнением. SunSay - может быть и крутая для кого-то группа, но люди привыкли видеть хороших русских рок исполнителей с известными песнями, что тут люди будут подпевать-то? А, будем просить его спеть "Я-солдат" на бис (ну кто в теме)
Сегодня, 14:50   ЦитироватьОтветить1
Житель Гусева
# 3Житель Гусева
Наших же исполнителей нет - надо хохлов звать ... Хохлы гоу хом
Сегодня, 15:08   ЦитироватьОтветить0
Разочарован
# 4Разочарован
Это совершенно не формат таких мероприятий, тогда уж вообще никого не надо
Сегодня, 15:16   ЦитироватьОтветить0
Разочарован
# 5Разочарован
Пригласили бы тогда Алису Гелисс очень крутая калининградская девочка :-)
Сегодня, 15:20   ЦитироватьОтветить0
Аня
# 6Аня
А по мне норм, хоть что-то современное наконец-то))
Сегодня, 16:32   ЦитироватьОтветить0
Я
# 7Я
Житель Гусева,
В группе в основном русские. Да и какая разница какая национальность? Недоумок ты.
Сегодня, 16:37   ЦитироватьОтветить2

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарная клиника Хатико