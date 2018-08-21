/ / / Выше головы и дальше неба: 10-й День Технополиса GS пройдет в ритмах регги и фанка

1 сентября 2018 года в парке ФОК им. Е. М. Попова в г. Гусеве пройдет 10-й фестиваль День Технополиса GS. Гостей ожидает насыщенный событиями open air: интерактивная научно-технологическая зона, спортивные мастер-классы, современное искусство и творческие мастерские — и все это в сопровождении живой музыки на любой вкус. Хедлайнером концерта станет группа SunSay.
Юбилейный День Технополиса GS приурочен к 10-летию инновационного кластера. Это праздник мечтателей, готовых к открытиям, где каждый найдет себе занятие по душе и будет не просто гостем, а активным участником фестиваля.
Фанаты науки и технологических достижений смогут погрузиться в виртуальную реальность, принять участие в научном шоу. Любители уличного искусства оценят граффити-перфоманс от GzelStudio. Тех, кто предпочитают отдых в движении, ждут мастер-классы по танцам и йоге, возможность попрактиковаться в слэклайне с калининградской командой экстремалов KoenigSlack и активно провести время в веревочном парке. Для детей приготовлена своя программа с творческой мастерской, техническими и кулинарными мастер-классами, аниматорами и аквагримерами. Перевести дух и подкрепить силы гости смогут на фуд-корте, где будет представлена интернациональная уличная еда.
В лектории развернется дискуссия о превращении г. Гусева в центр технического образования региона, в которой примут участие ведущие представители науки и бизнеса Калининградской области. Приходите и включайтесь в обсуждение!
Кульминация Дня Технополиса GS — музыкальный концерт. На фестивале «зажгут» один из самых ярких представителей хип-хоп-сцены Калининградской области «HEAD (Улица мира)», команда битбоксеров Mad Twinz (чемпионы мира Grand Beatbox 2017), калининградская группа «МЫсли вслух» во главе с финалистом шоу «Голос» Ильей Хвостовым, поп-рок-коллектив Nightcall — открытие года-2018 по версии радио «Максимум», а также рок-группа «Технополиса GS» «Рифлéксия».
Хедлайнер — группа SunSay во главе с Андреем Запорожцем, экс-вокалистом 5'nizza. Философские тексты под аккомпанемент из микса регги, джаза, фанка, фолка, хип-хопа и электронных ритмов станут лучшим завершением вечера. По традиции финальным аккордом Дня Технополиса GS отгремит фейерверк.
Фестиваль начнется в 13:00. Подробную программу, информацию о музыкантах, тематических зонах и развлекательных площадках смотрите на сайте Дня Технополиса GS. До скорой встречи!
Выше головы и дальше неба: 10-й День Технополиса GS пройдет в ритмах регги и фанка
21 августа 2018, 12:53
День Технополиса Технополис GS
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