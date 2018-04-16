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Информационный сайт города Гусева

Волонтеры «Технополиса GS» привели в порядок три захоронения времен Первой мировой войны

16 апреля 2018, 19:03
Волонтеры «Технополиса GS» привели в порядок три захоронения времен Первой мировой войны
Фотография Анастасии Волковой
В акции «Технополиса GS» приняли участие более 20 человек, среди которых студенты Политехнического техникума, жители Гусева. Некоторые участники приехали из-за рубежа.

Волонтеры очистили три места захоронения времен Первой мировой войны 1914–1918 гг. (два около поселка Ольховатка и одно около посёлка Карамышево) от мусора и старой травы, а также восстановили надписи на памятниках.

Волонтеры будут регулярно выезжать на места воинских захоронений до поздней осени, так что у желающих есть возможность присоединиться к нашему движению.

Стать участником следующего волонтёрского выезда «Технополиса GS» можно, написав на почту a.litvintseva@technopolis.gs.
волонтёры Технополис GS захоронение
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Дима Рудков
# 1Дима Рудков
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
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