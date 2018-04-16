В акции «Технополиса GS» приняли участие более 20 человек, среди которых студенты Политехнического техникума, жители Гусева. Некоторые участники приехали из-за рубежа.
Волонтеры очистили три места захоронения времен Первой мировой войны 1914–1918 гг. (два около поселка Ольховатка и одно около посёлка Карамышево) от мусора и старой травы, а также восстановили надписи на памятниках.
Волонтеры будут регулярно выезжать на места воинских захоронений до поздней осени, так что у желающих есть возможность присоединиться к нашему движению.
Стать участником следующего волонтёрского выезда «Технополиса GS» можно, написав на почту a.litvintseva@technopolis.gs.
Волонтеры «Технополиса GS» привели в порядок три захоронения времен Первой мировой войны
16 апреля 2018, 19:03
волонтёры Технополис GS захоронение
Фотография Анастасии Волковой
Фотография Анастасии Волковой
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