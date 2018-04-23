В городской библиотеке прошла «Библионочь – 2018»

23 апреля 2018, 14:36

Библиотека — это не только книги, а еще и яркие незабываемые события, прекрасная площадка для общения в необычное время и в необычном формате. Это продемонстрировала «Библионочь — 2018», которая прошла в Центральной библиотеке.



В фойе всех горожан ждал книжный развал. В библиотеке представлена книжная выставка «Открой книгу молодых», проходил опрос «Прочитал сам, предложи другому». Участники акции оставляли свои предложения библиотеке на «Библионочь — 2019», загадывали желания на скамейке желаний.



В одном из залов библиотеки проходил марафон молодежных талантов в разных жанрах и направлениях. В марафоне участвовали ученики МОУ СОШ № 1 им. С.И.Гусева, студенты Гусевского агропромышленного колледжа и студенты Гусевского политехнического техникума.



Ярким исполнением популярных рок композиций и композиций собственного сочинения порадовали всех собравшихся участники рок — группы «РифЛексия» Желающие могли поучаствовать в мастер-классе «Мир фотографии», которую проводила сотрудница «Технополис GS» Анастасия Волкова.



Закончился вечер в библиотеке просмотром фильма.



В этот вечер всем участникам акции «Библионочь — 2018» представилась возможность поближе познакомиться с миром литературы, музыки и фотографии.

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