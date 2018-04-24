«Футбол и книга» — в Центральной детской библиотеке прошли «Библиосумерки»

24 апреля 2018, 13:18

Да здравствует содружество футбола и книги! — под таким «лозунгом» в Центральной детской библиотеке прошли «Библиосумерки» (ежегодное мероприятие в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2018»).



В течение нескольких дней в читальном зале ЦДБ действовали выставки-инсталляции о футболе: книги о спорте и спортсменах, рисунки учащихся ДШИ, дипломы и награды, предоставленные гусевскими футболистами.



Днем в гости к читателям пришли именитые гости — Анатолий Владимирович Люлюкин (судья республиканской категории, заместитель руководителя судейского инспекторского комитета Федерации футбола Калининградской области, инспектор Российского футбольного союза, член Союза журналистов России) и Юрий Иванович Лазарев — ветеран футбола, обладатель кубка Калининградской области 1963 года в составе команды «Луч». Они провели со школьниками увлекательную беседу об истории Гусевского футбола и пригласили ребят на вечернюю тренировку.



Вечером в библиотеке собрались школьники, кадеты КШИ им. Андрея Первозванного, родители и просто любители спорта. Все вместе отправились на городской стадион, где Анатолий Владимирович провел для ребят разминку, а библиотекари организовали «выездной» мастер-класс для болельщиков. Девочки и малыши рисовали футбольные эмблемы и придумывали дизайн футболок болельщиков, а мальчишки под предводительством тренера разбились на команды и провели два дружеских матча! Впрочем, в числе игроков была и девочка — читательница ЦДБ Елизавета Ильина, которая отважно защищала ворота своей команды.



Лучший игрок, им стал старшеклассник Дмитрий Химич, получил в подарок от А. В. Люлюкина наградной вымпел и футбольный мяч!

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